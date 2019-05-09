Ольга Сударкина собирает документы для подачи иска в суд против Ксении Бородиной
Экс-участница проекта "Дом-2" Ольга Сударкина устала ждать от телеведущей Ксении Бородиной извинений за намеки на занятия проституцией и теперь вместе со своими адвокатами намерена подать документы в суд. Звезда реалити-шоу пока на заявления девушки не ответила.
Бывшая участница проекта "Дом-2" Ольга Сударкина не раз заявляла, что не намерена забывать Ксении Бородиной высказывание о том, что девушка занимается проституцией. Сначала скандальная проектантка ждала от телеведущей извинений, однако теперь намерена пойти дальше и решить конфликт через суд.
По словам самой Ольги Сударкиной, сейчас ее адвокаты активно собирают необходимые бумаги, чтобы подать против Ксении Бородиной иск в суд. Звезда подчеркивает, что настроена совершенно серьезно и хочет наказать обидчицу по закону, так как за клевету ей грозит реальный срок.
Сама Ксения Бородина воздерживается от комментариев по поводу конфликта с Ольгой Сударкиной. Все разговоры на эту тему знаменитость предпочитает не продолжать.
Бывшая участница проекта "Дом-2" Ольга Сударкина не раз заявляла, что не намерена забывать Ксении Бородиной высказывание о том, что девушка занимается проституцией. Сначала скандальная проектантка ждала от телеведущей извинений, однако теперь намерена пойти дальше и решить конфликт через суд.
По словам самой Ольги Сударкиной, сейчас ее адвокаты активно собирают необходимые бумаги, чтобы подать против Ксении Бородиной иск в суд. Звезда подчеркивает, что настроена совершенно серьезно и хочет наказать обидчицу по закону, так как за клевету ей грозит реальный срок.
Сама Ксения Бородина воздерживается от комментариев по поводу конфликта с Ольгой Сударкиной. Все разговоры на эту тему знаменитость предпочитает не продолжать.
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:25