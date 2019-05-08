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Поклонники раскритиковали экс-участницу "Дома-2" Дарью Пынзарь за пластическую операцию на лице

Экс-участница проекта "Дом-2" Дарья Пынзарь не скрывает радости после проведенной две недели назад пластической операции на лице, о чем она часто пишет в своем микроблоге в Instagram. Поклонники, однако, в очередной раз не упустили возможности раскритиковать звезду, подметив, что она совсем утратила индивидуальность.
Поклонники раскритиковали экс-участницу "Дома-2" Дарью Пынзарь за пластическую операцию на лице

После пластической операции звезда проекта "Дом-2" Дарья Пынзарь носит специальную повязку, однако уже не скрывает радости по поводу полученного результата. Супруга Сергея Пынзаря практически каждый день публикует новые снимки, отмечая, что очень ждет момента, когда сможет показать обновленную внешность.

Поклонники, тем не менее, не разделяют с Дарьей Пынзарь ее восторга. Под одной из последних публикаций бывшей проектантки многие написали, что девушка из-за изменений во внешности совсем утратила собственную индивидуальность. От прежней девушки, звезды, полюбившейся миллионам, по словам фанатов, остались только пухлые щечки.

Некоторые даже сравнили Дарью Пынзарь в повязке с черепахой Тортиллой из мультфильма и отметили, что делает звезда пластические операции из-за неуверенности в себе.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:10

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