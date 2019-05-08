В продаже появилась редкая модификация Subaru Impreza 22B STI





Данная Subaru Impreza очень ценная и редкая - модификация была выпущена в трех экземплярах, а пробег продающейся модели составляет всего 55 километров. Под ее капотом находится турбоагрегат на 2,2 литра, генерирующий мощность в 280 лошадиных сил и работающий в паре с пятиступенчатой механикой и полноприводной системой.Subaru Impreza 22B STI обладает всевозможными «фишками», имеющихся у раллийных автомобилей компании - увеличенной колеей, регулируемым антикрылом, широким обвесом, дополнительным охлаждением и амортизаторами Bilstein. Ценник эксклюзивного транспорта не сообщается, но разные версии 22B могут стоить от 34 000 до 150 000 долларов в зависимости от своего технического состояния.