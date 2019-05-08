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Зрители смогут совершать покупки с телевизора через QR-код

В ближайшем будущем все зрители смогут совершать покупки, не вставая с дивана. Люди получат возможность приобрести товар с телевизора через скандирование QR-кода, после чего они попадут на страницу продавца, где можно оформить свой заказ.
Зрители смогут совершать покупки с телевизора через QR-код

Известная американская телевизионная компания NBCUniversal запустила собственный ритейл-канал ShoppableTV, созданный специально для покупок через QR-код. Во время рекламы зрителям показывают разные товары и картинки для сканирования. После этого человек попадает на страницу продавца, знакомится там с характеристиками товара и сможет оформить покупку и доставку. Все это позволит многим людям облегчить свою жизнь и экономить время.

Совсем недавно на обычном канале NBC прошло тестирование покупок через QR-код. В рамках телешоу Today зрители получили подобную возможность и результаты превзошли все ожидания компании. Всего за пару минут было совершено несколько десятков тысяч покупок, а общая сумма выручки составила неназванную 6-значную сумму. Представители NBCUniversal уверены, что подобные продажи будут активно развиваться, и уже в ближайшие годы этот рынок начнет привлекать бренды мирового уровня.

Сроки, необходимые для массового внедрения покупок с телевизора через QR-код, пока не известны. По словам экспертов, все будет завесить не только от желания конкретных каналов, но и от крупных продавцов разных групп товаров.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 20:02

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