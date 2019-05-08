Зрители смогут совершать покупки с телевизора через QR-код





Известная американская телевизионная компания NBCUniversal запустила собственный ритейл-канал ShoppableTV, созданный специально для покупок через QR-код. Во время рекламы зрителям показывают разные товары и картинки для сканирования. После этого человек попадает на страницу продавца, знакомится там с характеристиками товара и сможет оформить покупку и доставку. Все это позволит многим людям облегчить свою жизнь и экономить время.Совсем недавно на обычном канале NBC прошло тестирование покупок через QR-код. В рамках телешоу Today зрители получили подобную возможность и результаты превзошли все ожидания компании. Всего за пару минут было совершено несколько десятков тысяч покупок, а общая сумма выручки составила неназванную 6-значную сумму. Представители NBCUniversal уверены, что подобные продажи будут активно развиваться, и уже в ближайшие годы этот рынок начнет привлекать бренды мирового уровня.Сроки, необходимые для массового внедрения покупок с телевизора через QR-код, пока не известны. По словам экспертов, все будет завесить не только от желания конкретных каналов, но и от крупных продавцов разных групп товаров.