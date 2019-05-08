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Принц Гарри и Меган Маркл раскрыли имя первенца

Принц Гарри и Меган Маркл раскрыли имя первенца, появившегося на свет 6 мая. Накануне также состоялась первая встреча новорожденного с королевой Елизаветой II, а фотографии события были обнародованы на официальном Instagram-канале герцога и герцогини Сассекских.
Принц Гарри и Меган Маркл раскрыли имя первенца

Меган Маркл и и ее супруг приняли решение назвать сына Арчи, его полное имя — Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор. Спустя несколько дней после рождения наследника состоялась встреча с прабабушкой Елизаветой II. На мероприятии также присутствовали принц Филипп и мать бывшей голливудской актрисы Дория Реглан. Сын принца Гарри выступает восьмым правнуком британской королевы.

Снимками первого публичного мероприятия в семье принц Гарри и Меган Маркл поделились на странице в сети Instagram. При этом имя мальчика не угадали даже букмекеры, которые прежде предполагали, что назвать ребенка пара может с наибольшей вероятностью Филиппом, Джеймсом или же Артуром.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:31

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