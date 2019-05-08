Принц Гарри и Меган Маркл раскрыли имя первенца

Меган Маркл и и ее супруг приняли решение назвать сына Арчи, его полное имя — Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор. Спустя несколько дней после рождения наследника состоялась встреча с прабабушкой Елизаветой II. На мероприятии также присутствовали принц Филипп и мать бывшей голливудской актрисы Дория Реглан. Сын принца Гарри выступает восьмым правнуком британской королевы.Снимками первого публичного мероприятия в семье принц Гарри и Меган Маркл поделились на странице в сети Instagram. При этом имя мальчика не угадали даже букмекеры, которые прежде предполагали, что назвать ребенка пара может с наибольшей вероятностью Филиппом, Джеймсом или же Артуром.