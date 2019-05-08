«Мой «Бессмертный полк»: Игорь Николаев показал своего деда-фронтовика

Об этом Игорь Николаев рассказал на странице в Instagram. Там он показал свой снимок, на котором он в руках держит табличку с фотографией деда – Ивана Николаевича Николаева. По словам артиста, его предок прошел всю войну и никогда не покидал фронт, и в итоге дошел до самого Берлина. Певец пообещал рассказать про него более подробно в рамках передачи Максима Галкина «Сегодня вечером», ее показ состоится 11 мая в 19:50 по МСК на Первом канале. В завершение композитор поздравил всех подписчиков с наступлением этого великого праздника.Поклонники Игоря Николаева поблагодарили звезду за участие в «Бессмертном полку» и отметили, что другие знаменитости также должны привлекать внимание остальных людей ко Дню Победы. При этом многие заметили сходство между артистом и его дедом. Их роднит форма лица, взгляд и густые усы. Подписчики заверили композитора, что обязательно посмотрят этот выпуск «Сегодня вечером» 11 мая.Напомним, акция «Бессмертный полк» проходит ежегодно. Принять в ней участие может любой человек, желающий продемонстрировать снимок своего родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне.