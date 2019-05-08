Похудевшая Нонна Гришаева рассказала о прохождении детокса

Об этом Нонна Гришаева рассказала своим подписчикам в Instagram. Совсем недавно актриса хвасталась стройной фигурой, а теперь решила поделиться ее секретами. 47-летняя знаменитость уже не первый раз проходит детокс, но в этот раз решила сделать это под бдительным присмотром отечественных специалистов. Для этого она выбрала оздоровительный комплекс в Ессентуках. Звезда «Папиных дочек» осталась довольна местным обслуживанием и сервисом. Отдельно она отметила работу повара, сделавшего ее очищения организма очень приятным и вкусным. Обычно употребление пищи во время детокса не вызывает никаких приятных ощущений, но сейчас все прошло иначе. Артистка уже не раз бывала и в отечественных и зарубежных подобных центрах, но оздоровительное учреждение в Ессентуках показалось ей самым лучшим из всех.Подписчики похвалили Нонну Гришаеву за ее настойчивость и отметили, что 47-летняя актриса сейчас выглядит потрясающе. Они обратили внимание на фигуру звезды и уверены: ей могут позавидовать даже молодые коллеги. Поклонники пожелали артистке крепкого здоровья и счастья.