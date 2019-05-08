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Представлен обновленный и мощный Google Assistant

Google презентовала новый голосовой помощник Assistant, возможности которого впечатлили юзеров. Оригинальная программа уже успешно функционирует как на Android, так и на технике Apple.
Представлен обновленный и мощный Google Assistant

На форуме Google I/O 2019 интернет-компания заявила, что на старте года добилась заметного прорыва для увеличения популярности программы Assistant. Разработчики сообщили, что ассистент сможет работать в 10 раз оперативнее, нежели его предшественник.

Сейчас помощник нуждается в 100 Гб памяти для обработки запросов пользователей. Последние работы Google привели к сокращению размера нужного объема до 0,5 Гб, что свидетельствует о возможности помещать все необходимое на обычном смартфоне.

Вначале Assistant будет доступен пока для продукции компании Google Pixel 4, выход которого запланирован на осень. Когда помощник появится и на остальных смартфонах - еще не известно.



 
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Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:07

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