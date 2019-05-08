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Михаил Боярский поздравит ветеранов с Днем Победы во время прямого эфира в Санкт-Петербурге

Михаил Боярский намеревается поздравить ветеранов Великой Отечественной войны с 9 мая на Дворцовой площади Санкт-Петербурга во время прямого эфира. В Северной столице пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы.
Михаил Боярский поздравит ветеранов с Днем Победы во время прямого эфира в Санкт-Петербурге

Как сообщает «Политэксперт», актер проведет 9 мая в Петербурге. Он планирует поздравить ветеранов войны и жителей города во время мероприятия на Дворцовой площади. По мнению Боярского, такие торжественные действа необходимо проводить ежегодно. Традиция тянется десятки лет и объединяет многих людей, которые высказывают слова благодарности людям, воевавшим в те годы. Михаил Боярский позитивно относится к этому обычаю и в честь него поздравит ветеранов с праздником.

В 2019 году РФ празднует 74 года со дня победы в Великой Отечественной войне. В день 9 мая по всему государству проходят тематические выступления, военные парады и шествия.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:47

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