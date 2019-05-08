Кристину Орбакайте снова сравнили с Лаймой Вайкуле
Кристина Орбакайте отправилась на отдых в Италию, где ее сравнили с Лаймой Вайкуле. Причиной этому послужил снимок дочери Аллы Пугачевой в социальной сети Instagram.
Майские дни Орбакайте проводит на Аппенинском полуострове. Недавно она посетила самую высокую точку острова Капри гору Монте-Соларо. Для этого ей пришлось пройти более девяти сотен ступенек, но затраченные усилия стоили того.
Находясь на вершине, певица сделала снимок и опубликовала его в своем аккаунте. Многим ее подписчикам показалось, что Орбакайте очень похожа на коллегу по творческому цеху Лайму Вайкуле. «Я думала, на фото Лайма Вайкуле», - написали поклонники певицы под фотографией. Ее уже не впервые сравнивают с прибалтийской звездой. Последняя недавно была гостьей шоу Ивана Урганта, после которого пользователи тоже обговаривали ее схожесть с дочерью Аллы Пугачевой.
Майские дни Орбакайте проводит на Аппенинском полуострове. Недавно она посетила самую высокую точку острова Капри гору Монте-Соларо. Для этого ей пришлось пройти более девяти сотен ступенек, но затраченные усилия стоили того.
Находясь на вершине, певица сделала снимок и опубликовала его в своем аккаунте. Многим ее подписчикам показалось, что Орбакайте очень похожа на коллегу по творческому цеху Лайму Вайкуле. «Я думала, на фото Лайма Вайкуле», - написали поклонники певицы под фотографией. Ее уже не впервые сравнивают с прибалтийской звездой. Последняя недавно была гостьей шоу Ивана Урганта, после которого пользователи тоже обговаривали ее схожесть с дочерью Аллы Пугачевой.
ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:32