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Кристину Орбакайте снова сравнили с Лаймой Вайкуле

Кристина Орбакайте отправилась на отдых в Италию, где ее сравнили с Лаймой Вайкуле. Причиной этому послужил снимок дочери Аллы Пугачевой в социальной сети Instagram.
Кристину Орбакайте снова сравнили с Лаймой Вайкуле

Майские дни Орбакайте проводит на Аппенинском полуострове. Недавно она посетила самую высокую точку острова Капри гору Монте-Соларо. Для этого ей пришлось пройти более девяти сотен ступенек, но затраченные усилия стоили того.

Находясь на вершине, певица сделала снимок и опубликовала его в своем аккаунте. Многим ее подписчикам показалось, что Орбакайте очень похожа на коллегу по творческому цеху Лайму Вайкуле. «Я думала, на фото Лайма Вайкуле», - написали поклонники певицы под фотографией. Ее уже не впервые сравнивают с прибалтийской звездой. Последняя недавно была гостьей шоу Ивана Урганта, после которого пользователи тоже обговаривали ее схожесть с дочерью Аллы Пугачевой.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:32

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