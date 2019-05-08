Volkswagen начала принимать заказы на электрохэтчбек ID.3
Компания Volkswagen начала принимать заказы на свой еще не вышедший электрохэтчбек ID.3 1st. Автомобиль будет представлен осенью этого года, на рынок поступит летом 2020, а его цена составит не более 40 тысяч евро.
Первой страной, где компания Volkswagen начала принимать заказы на свой новый электрохэтчбек ID.3 1st, стала Великобритания. Ее жителям предлагали оформить заявку на данную новинку и заплатить за это 750 фунтов стерлингов. Чуть позже стало известно, что новый электромобиль доступен для предзаказа в 29 странах ЕС. Покупателям из этих государств необходимо будет заплатить 1 тысячу евро в качестве предоплаты. Общая стоимость автомобиля не будет превышать 40 тысяч евро, а общий тираж первой партии – 30 тысяч единиц.
В настоящий момент точные технические характеристики Volkswagen ID.3 1st неизвестны. Предполагается, что электрохэтчбек получит 170-сильный электромотор, а в зависимости от модификации автомобиль будет иметь 48, 55 и 62 киловатт-часа емкости тяговой батареи. Ее должно хватать на 330, 420 и 550 километров по циклу WLTP соответственно. Стоимость базовой комплектации может стартовать уже от 30 тысяч евро. В цену покупки будет включаться годовой доступ к фирменным заправкам бренда по всей Европе.
Официальную презентацию Volkswagen ID.3 1st стоит ждать на Франкфуртском автосалоне осенью 2019 года. В течение ближайших лет бренд собирается представить 5 новых электроавтомобилей.
Первой страной, где компания Volkswagen начала принимать заказы на свой новый электрохэтчбек ID.3 1st, стала Великобритания. Ее жителям предлагали оформить заявку на данную новинку и заплатить за это 750 фунтов стерлингов. Чуть позже стало известно, что новый электромобиль доступен для предзаказа в 29 странах ЕС. Покупателям из этих государств необходимо будет заплатить 1 тысячу евро в качестве предоплаты. Общая стоимость автомобиля не будет превышать 40 тысяч евро, а общий тираж первой партии – 30 тысяч единиц.
В настоящий момент точные технические характеристики Volkswagen ID.3 1st неизвестны. Предполагается, что электрохэтчбек получит 170-сильный электромотор, а в зависимости от модификации автомобиль будет иметь 48, 55 и 62 киловатт-часа емкости тяговой батареи. Ее должно хватать на 330, 420 и 550 километров по циклу WLTP соответственно. Стоимость базовой комплектации может стартовать уже от 30 тысяч евро. В цену покупки будет включаться годовой доступ к фирменным заправкам бренда по всей Европе.
Официальную презентацию Volkswagen ID.3 1st стоит ждать на Франкфуртском автосалоне осенью 2019 года. В течение ближайших лет бренд собирается представить 5 новых электроавтомобилей.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:39