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Бренд Huawei уличили в замедлении смартфона P30 Pro ради большей автономности

Эксперты бенчмарка Antutu уличили компанию Huawei в умышленном замедлении работы смартфонов с целью обеспечения большей автономности. Многие юзеры оказались огорчены низкими показателями, которые показывает модель P30 Pro.
Бренд Huawei уличили в замедлении смартфона P30 Pro ради большей автономности

На просторах популярной площадки Antutu Huawei P30 Pro смог набрать порядка 238 тысяч баллов в отдельных случаях, что чрезвычайно удивляет публику. В аналогичных тестах конкуренты обгоняют смартфон, например, Xiaomi Mi 9 Explorer Edition и версия Mi 9 набирают по 373 тысячи баллов. Похожие показатели демонстрируют флагманские новинки на системе Snapdragon 855.

На критику со стороны пользователей Huawei P30 Pro ответили сотрудники AnTuTu, отметив, что оболочка EMUI 9, функционирующая на базе Android 9 Pie, по умолчанию наращивает время автономной работы, что идет в ущерб производительности. Режим максимальной работы аппарата можно активировать вручную в настройках аккумулятора, что приведет к другим результатам.



 
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Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:54

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