Ольга Орлова призывает новеньких участников «Дома-2» равняться на Саймона Марданшина
Телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова призывает парней, которые только пришли в Периметр, равняться на топового участника проекта Саймона Марданшина. По мнению певицы и одного из ее подопечных Артема Сороки, Рашид Гайнуллов и Влада Плаксун на самом деле обманным путем попали на телестройку.
Сегодня в эфир телеканала «ТНТ» вышел свежий выпуск «Дома-2», в котором показали очередной тет-а-тет Орловой с Сорокой, Плаксун и Гайнулловым. Во время общения ведущей с участниками реалити-шоу, Ольга целиком и полностью заняла позицию Артема, который продолжил заявлять, что Влада и Рашид обманывают руководство и коллектив телестройки.
Нужно сказать, что только Плаксун возмутили заявления Сороки. Девушка принялась вступаться за свою пару и указывать на то, что они с Гайнулловым любят друг друга и только после разрыва это осознали.
Отметим, что за конфликтом Влады и Артема Рашид стоял и весьма спокойно наблюдал со стороны, что возмутило ведущую проекта. Орлова поспешила обозначить парню, что нельзя себя так вести, когда на его возлюбленную накидываются с претензиями.
Также Ольга отметила, что Гайнуллову нужно поучиться у Саймона Марданшина, который уж точно никогда бы не позволил, чтобы с его избранницей так разговаривал «левый парень».
К слову, и на эти слова Рашид никак не отреагировал. За парня опять вступилась Влада, которая заявила, что ее мужчина на самом деле очень сильный, поэтому ни у кого не будет ничему учиться.
Сегодня в эфир телеканала «ТНТ» вышел свежий выпуск «Дома-2», в котором показали очередной тет-а-тет Орловой с Сорокой, Плаксун и Гайнулловым. Во время общения ведущей с участниками реалити-шоу, Ольга целиком и полностью заняла позицию Артема, который продолжил заявлять, что Влада и Рашид обманывают руководство и коллектив телестройки.
Нужно сказать, что только Плаксун возмутили заявления Сороки. Девушка принялась вступаться за свою пару и указывать на то, что они с Гайнулловым любят друг друга и только после разрыва это осознали.
Отметим, что за конфликтом Влады и Артема Рашид стоял и весьма спокойно наблюдал со стороны, что возмутило ведущую проекта. Орлова поспешила обозначить парню, что нельзя себя так вести, когда на его возлюбленную накидываются с претензиями.
Также Ольга отметила, что Гайнуллову нужно поучиться у Саймона Марданшина, который уж точно никогда бы не позволил, чтобы с его избранницей так разговаривал «левый парень».
К слову, и на эти слова Рашид никак не отреагировал. За парня опять вступилась Влада, которая заявила, что ее мужчина на самом деле очень сильный, поэтому ни у кого не будет ничему учиться.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:03