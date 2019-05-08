Ольга Рапунцель считает своих коллег по шоу Сашу Черно и Иосифа Оганесяна негативными и нечистоплотными

Несмотря на то, что Ольга Рапунцель находится в Периметре очень долго, найти общий язык с коллегами ей так и не удается. Многие считают длинноволосую красавицу заносчивой, из-за чего избегают всякого общения с ней. Недавно "бренд" проекта "Дом-2" снова показала свой непростой характер, обрушившись с критикой на участников шоу "Дом-2. Спаси свою любовь" Сашу Черно и Иосифа Оганесяна.Иногда Ольга Рапунцель оставляет свою маленькую дочь Василису на других проектантов, совсем недавно выбор молодой мамочки пал на молодоженов. После длинноволосая красавица отметила, что Иосиф Оганесян кормил Василису тыквенным пюре из баночки, а Саша Черно целовала ее в щеку. "Бренду" это очень не понравилось, так как, по ее словам, девушка излучает негатив. Теперь Рапунцель будет оставлять дочь либо с мамой, либо с Алексеем Купиным, который ведет здоровый образ жизни, тем самым намекнув, что считает проектантов Черно и Оганесяна нечистоплотными.Нужно отметить, что Саше Черно критика в ее адрес не понравилась, а сама участница проекта "Дом-2" давно прославилась своим агрессивным характером, скорее всего, в ответ на критику две участницы реалити поссорились и теперь совсем перестанут общаться.