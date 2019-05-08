Бывшей девушке участника "Дома-2" Романа Гриценко запретили с ним общаться

«Первоначальное впечатление не обманывает, а потом мы сами себе замки строим», — призналась девушка.

«Когда я смотрел на неё, хотелось в равной мере убить её и поцеловать. Когда я смотрел на неё, я испытывал неодолимое желание заключить её в объятья, прижать к себе и задушить. В ней самой, в её взгляде было что-то коварное, неуловимое, возбуждающее чувство ненависти. И, быть может, именно поэтому я так безумно любил её», — поделился Гриценко.

Отношения между бывшим проектантом Романом Гриценко и Евгенией Шестаковой продлились недолго. Как стало известно, влюбленные часто ссорились и даже дрались. Тем не менее, молодой человек познакомил избранницу со своей семьей и даже начал думать о свадьбе. После расставания он стал жить в одной квартире со своим другом - Давидом Анташвили.Сама Евгения Шестакова после расставания с Романом Гриценко призналась, что он с самого начала не понравился ее маме, однако перечить дочери женщина не стала. Теперь же родители запретили ей с ним общаться, а сама длинноволосая красавица надеется, что еще встретит мужчину своей мечты, за которого выйдет замуж и родит ему детей.Семья Романа Гриценко, напротив, очень тепло приняла его новую избранницу, Евгения Шестакова понравилась его маме и стала первой девушкой, которую он представил родителям и родственникам. Сейчас же бывший участник "Дома-2" пишет в социальных сетях признания в любви экс-избраннице, отмечая, что разрыв отношений дался ему очень нелегко.