Медики назвали болезни, возникающие у «полуночников»





Специалисты отмечают, что наилучшее время для засыпания – с 21 до 23 часов. Именно в этот промежуток в организме начинает вырабатываться гормон мелатонин, отвечающий за сон и работу всей иммунной системы в данный период. Если человек не засыпает в это время, то у него на 30% возрастает риск появления повышенного давления. Это происходит из-за того, что сосуды начинают готовиться к «отдыху», и если он не наступает – они испытывают настоящий стресс, что приводит к появлению проблем с ними. Регулярное нарушение режима сна приведет к развитию гипертонии.«Полуночники» могут столкнуться и с сахарным диабетом. Это случается из-за того, что во сне происходит множество важных процессов обмена веществ, которые «подводят итоги» прошедшего дня, и если их нарушить бодрствованием – это привет к повышению содержания сахара в крови и развитию инсулинрезистентности. Также это негативно скажется на весе человека, так как нарушение режима влечет за собой поздний прием пищи.Еще одной проблемой для «полуночников» станут регулярные депрессии и тревожные состояния. В случае отсутствия здорового сна нарушается работа нейрогуморальной регуляции. С проблемами столкнутся и легкие, ведь в период с 3 до 5 часов утра происходит наполнение их кислородом, но при этом важно заснуть не позже 23:00.