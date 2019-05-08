Режиссер Антон Яковлев ответил на обвинения Настасьи Самбурской после ухода из Театра на Малой Бронной

Недавно Настасья Самбурская на личной странице на просторах Instagram призвала фолловеров сдавать билеты на постановки, в которых она задействована. Актриса открыто обвинила приглашенного режиссера в том, что он самовольно вывел ее из труппы раньше, чем она планировала. Самбурская отметила, что не хотела подставлять поклонников, которые надеялись увидеть ее в ближайших постановках, поэтому предупредила о своем уходе за три месяца.Антон Яковлев заявил порталу “Говорит Москва” о том, что конфликт надуманный, а поступок Самбурской он назвал “вульгарным интриганством”. Также режиссер отметил, что звезде предложили отыграть в двух постановках вместо четырех, чтобы до начала очередного сезона ввести новую актрису, но она отказалась.