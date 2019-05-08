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Режиссер Антон Яковлев ответил на обвинения Настасьи Самбурской после ухода из Театра на Малой Бронной

Российский режиссер Антон Яковлев ответил на обвинения со стороны Настасьи Самбурской о ее преждевременном выводе из труппы. Скандал с участием звезды “Универа” развернулся после ее ухода из Театра на Малой Бронной.
Режиссер Антон Яковлев ответил на обвинения Настасьи Самбурской после ухода из Театра на Малой Бронной

Недавно Настасья Самбурская на личной странице на просторах Instagram призвала фолловеров сдавать билеты на постановки, в которых она задействована. Актриса открыто обвинила приглашенного режиссера в том, что он самовольно вывел ее из труппы раньше, чем она планировала. Самбурская отметила, что не хотела подставлять поклонников, которые надеялись увидеть ее в ближайших постановках, поэтому предупредила о своем уходе за три месяца.

Антон Яковлев заявил порталу “Говорит Москва” о том, что конфликт надуманный, а поступок Самбурской он назвал “вульгарным интриганством”. Также режиссер отметил, что звезде предложили отыграть в двух постановках вместо четырех, чтобы до начала очередного сезона ввести новую актрису, но она отказалась.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:48

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