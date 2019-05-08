Роман Капаклы не уверен, что не бросит Марину Африкантову, когда ей будет 40 лет
Участник телешоу «Спаси свою любовь» Роман Капаклы не уверен, что не бросит свою возлюбленную Марину Африкантову, когда ей будет 40 лет. Именно к таким выводам пришел эксперт, который испытывал 20-летнего парня и его 31-летнюю невесту на детекторе лжи
Ни для кого не является секретом, что Марина Африкантова старше своего избранника более чем на 10 лет. Долгое время с выбором блондинки не могли смириться ее родители, которые были просто-таки убеждены в том, что эти отношения не приведут к чему-то серьезному.
Впрочем, Марина и Роман по-прежнему вместе и даже планируют в ближайшее время пожениться, поэтому и решили принять участие в конкурсе «Свадьба на миллион». Недавно участники состязания начали проходить следующий этап, в котором каждому из них пришлось побывать на полиграфе.
Нужно сказать, что Капаклы и Африкантовой детектор лжи дался непросто, ведь эксперт задавал парочке весьма каверзные вопросы.
На видео видно, что Капаклы немного напрягся, услышав подобный вопрос, что очень удивило коллектив и ведущих «Дома-2». И как оказалось, не зря. По словам эксперта, изменение в поведении Романа тут же отразилось на результатах, а это значит, что парень не уверен в том, что не бросит Марину, когда ей исполнится 40 лет.
К слову, за Романа поспешила вступиться Ольга Бузова, которая указала на тот факт, что Капаклы в свои 20 лет еще сложно предугадать, что будет через 9-10 лет.
Ни для кого не является секретом, что Марина Африкантова старше своего избранника более чем на 10 лет. Долгое время с выбором блондинки не могли смириться ее родители, которые были просто-таки убеждены в том, что эти отношения не приведут к чему-то серьезному.
Впрочем, Марина и Роман по-прежнему вместе и даже планируют в ближайшее время пожениться, поэтому и решили принять участие в конкурсе «Свадьба на миллион». Недавно участники состязания начали проходить следующий этап, в котором каждому из них пришлось побывать на полиграфе.
Нужно сказать, что Капаклы и Африкантовой детектор лжи дался непросто, ведь эксперт задавал парочке весьма каверзные вопросы.
«Вы говорили друзьям или знакомым, что бросите Марину, когда ей будет 40 лет?» - спросил Романа специалист.
На видео видно, что Капаклы немного напрягся, услышав подобный вопрос, что очень удивило коллектив и ведущих «Дома-2». И как оказалось, не зря. По словам эксперта, изменение в поведении Романа тут же отразилось на результатах, а это значит, что парень не уверен в том, что не бросит Марину, когда ей исполнится 40 лет.
К слову, за Романа поспешила вступиться Ольга Бузова, которая указала на тот факт, что Капаклы в свои 20 лет еще сложно предугадать, что будет через 9-10 лет.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:16