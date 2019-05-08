АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые нашли новый подход к многостадийному лечению рака
EUR 73.08 USD 65.22
Курс валют на 08.05.2019

Бюджетный смартфон Moto E6 показали на пресс-рендерах

Новый бюджетный смартфон Moto E6 показали на официальных пресс-рендерах. Новинку должны представить в мае, она получит широкие рамки экрана, одинарную основную камеру и 8-ядерный процессор Snapdragon 430.
Бюджетный смартфон Moto E6 показали на пресс-рендерах

Бюджетный смартфон Moto E6 всем своим видом показывает, к какой ценовой категории он относится. Устройство получило широкие рамки экрана, особенно снизу и сверху, а его диагональ составляет 5,45 дюймов. Дисплей имеет формат HD+ и разрешение 1440x720 точек. Новинка получит одинарные основную (13 МП) и фронтальную (5 МП) камеры, ниже первой расположится небольшая светодиодная вспышка, размещенная в левой части внешней стороны устройства. Максимальная диафрагма обоих кристаллов составляет f/2,0.

Moto E6 будет функционировать на основе 8-ядерного процессора Snapdragon 430. Он содержит ядра ARM Cortex-A53, работающие на тактовой частоте до 1,4 ГГц, графический адаптер Adreno 505 и модем LTE Cat 4. Согласно слухам, новинка получит 2 ГБ ОЗУ и 16/32 ГБ встроенной памяти в зависимости от версии. Несмотря на бюджетный сегмент, устройство будет функционировать на новейшей операционной системе Android 9.0 Pie.

Согласно появившейся ранее информации, Mote E6 должны были представить до конца апреля, но этого не произошло. Поэтому анонс бюджетного смартфона эксперты ожидают не позднее мая. Предполагается, что цена новинки не должна превышать 150 долларов, что выглядит вполне вероятно, если учитывать описанные выше характеристики.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:29

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Представлен обновленный и мощный Google
Альбина Джанабаева показала, как
Бренд Huawei уличили в замедлении
Михаил Боярский поздравит ветеранов с
Volkswagen начала принимать заказы на
Кристину Орбакайте снова сравнили с
Бюджетный смартфон Moto E6 показали на
Дочь Владимира Этуша рассказала о
Ученые нашли новый подход к
Четвертый эпизод финального сезона
Ольга Орлова призывает новеньких
Медики назвали болезни, возникающие у
Участники Илья Яббаров и Маргарита
Режиссер Антон Яковлев ответил на
Пропавший 60 лет назад фрагмент
Ольга Рапунцель считает своих коллег по
Вадим Галыгин рассказал, как
Опубликованы рендер и видеозапись
Бывшей девушке участника "Дома-2"
Евгений Петросян посетил сочинский
Ученые из США назвали домашнюю пищу
Иван Телегин поблагодарил певицу
Александра Кокорина и Павла Мамаева
Роман Капаклы не уверен, что не бросит
Медики назвали предупреждающие об
Анастасию Волочкову вырезали из
Презентован «заряженный» универсал
Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин
«Это великие люди»: Александр
Инженеры научили робота-колибри
Просмотреть все новости