Бюджетный смартфон Moto E6 показали на пресс-рендерах
Новый бюджетный смартфон Moto E6 показали на официальных пресс-рендерах. Новинку должны представить в мае, она получит широкие рамки экрана, одинарную основную камеру и 8-ядерный процессор Snapdragon 430.
Бюджетный смартфон Moto E6 всем своим видом показывает, к какой ценовой категории он относится. Устройство получило широкие рамки экрана, особенно снизу и сверху, а его диагональ составляет 5,45 дюймов. Дисплей имеет формат HD+ и разрешение 1440x720 точек. Новинка получит одинарные основную (13 МП) и фронтальную (5 МП) камеры, ниже первой расположится небольшая светодиодная вспышка, размещенная в левой части внешней стороны устройства. Максимальная диафрагма обоих кристаллов составляет f/2,0.
Moto E6 будет функционировать на основе 8-ядерного процессора Snapdragon 430. Он содержит ядра ARM Cortex-A53, работающие на тактовой частоте до 1,4 ГГц, графический адаптер Adreno 505 и модем LTE Cat 4. Согласно слухам, новинка получит 2 ГБ ОЗУ и 16/32 ГБ встроенной памяти в зависимости от версии. Несмотря на бюджетный сегмент, устройство будет функционировать на новейшей операционной системе Android 9.0 Pie.
Согласно появившейся ранее информации, Mote E6 должны были представить до конца апреля, но этого не произошло. Поэтому анонс бюджетного смартфона эксперты ожидают не позднее мая. Предполагается, что цена новинки не должна превышать 150 долларов, что выглядит вполне вероятно, если учитывать описанные выше характеристики.
Бюджетный смартфон Moto E6 всем своим видом показывает, к какой ценовой категории он относится. Устройство получило широкие рамки экрана, особенно снизу и сверху, а его диагональ составляет 5,45 дюймов. Дисплей имеет формат HD+ и разрешение 1440x720 точек. Новинка получит одинарные основную (13 МП) и фронтальную (5 МП) камеры, ниже первой расположится небольшая светодиодная вспышка, размещенная в левой части внешней стороны устройства. Максимальная диафрагма обоих кристаллов составляет f/2,0.
Moto E6 будет функционировать на основе 8-ядерного процессора Snapdragon 430. Он содержит ядра ARM Cortex-A53, работающие на тактовой частоте до 1,4 ГГц, графический адаптер Adreno 505 и модем LTE Cat 4. Согласно слухам, новинка получит 2 ГБ ОЗУ и 16/32 ГБ встроенной памяти в зависимости от версии. Несмотря на бюджетный сегмент, устройство будет функционировать на новейшей операционной системе Android 9.0 Pie.
Согласно появившейся ранее информации, Mote E6 должны были представить до конца апреля, но этого не произошло. Поэтому анонс бюджетного смартфона эксперты ожидают не позднее мая. Предполагается, что цена новинки не должна превышать 150 долларов, что выглядит вполне вероятно, если учитывать описанные выше характеристики.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:29