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Вадим Галыгин рассказал, как отпразднует свой день рождения

Сегодня известному юмористу Вадиму Галыгину исполняется 43 года. В преддверии знаменательного события артист рассказал, как будет праздновать свой день рождения.

Вадим Галыгин рассказал, как отпразднует свой день рождения

В беседе с журналистами издания Teleprogramma.pro Вадим Галыгин рассказал, что обычно праздновал свой день рождения в большом кругу друзей. Число гостей, пришедших поздравить комика, достигало 800 человек. Однако в этом году он решил нарушить такую традицию и не устраивать подобный «разгуляй».

По словам Вадима Галыгина, он не считает 43 года круглой датой, поэтому у него будет «просто день рождения». Он отпразднует его с родными, близкими и друзьями, однако не с таким размахом, как ранее.

Не исключено, что именинник не захотел организовывать масштабное торжество, поскольку в его семье ожидается прибавление. Жена артиста находится на позднем сроке беременности, и совсем скоро артист в третий раз станет отцом. При этом Вадим Галыгин отказался рассказывать что-либо по этому поводу, назвав подобные комментарии «неправильными» и «преждевременными».



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 17:40

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