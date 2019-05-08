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Суд признал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными

Пресненский районный суд Москвы признал известных футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина виновными в умышленном нанесении легкого вреда здоровью. Спортсмены стали фигурантами судебного процесса из-за правонарушений, совершенных в прошлом году.


Суд признал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными

Осенью 2018 года вокруг Павла Мамаева и Александра Кокорина разгорелся скандал, связанный с их участием в потасовках в Москве. Вначале они избили человека на улице, а затем подрались с двумя посетителями одного из столичных кафе. «Компанию» спортсменам составили Александр Протасовицкий, футболист, работающий детским тренером, младший брат Александра Кокорина Кирилл. Они также участвовали в инцидентах.

Оглашая приговор, судья заявила, что фигуранты совершили умышленное нанесение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Затем представитель правосудия продолжила зачитывать материалы дела.

Обвинение настаивало на наказании для братьев Кокориных в виде пребывания в колонии общего режима на протяжении полутора лет. Для Павла Мамаева Александра Протасовицкого прокурор требовала назначить лишение свободы на год и пять месяцев в аналогичном исправительном учреждении.

Суд признал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными

В настоящее время судья продолжает оглашать приговор по данному делу.



 
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Спорт
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 16:31

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