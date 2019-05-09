Ученые: Человечество - это вирус и раковая опухоль Земли





Эксперт из Испании решил объяснить, почему же человечество является своего рода паразитом и вирусом среди других живых видов на планете. Абсолютно все существа на Земле приспосабливаются к окружающей среде и начинают сосуществовать вместе, не нарушая установленный эволюцией баланс. Люди же, в свою очередь, склонны адаптировать окружение под свои нужды, не заботясь о гармонии в экосистеме. Именно схожим образом работают вирусы, поражающие здоровые клетки. Эксперт сравнил человечество и с раковой опухолью, ведь люди схожим образом распространяют своё влияние по всей планете. Ещё одной особенностью рака является его хаотичное размножение и поражение здоровых участков. Такая характеристика применима и к человечеству.Несмотря на все заявления, исследователи выделили несколько групп людей, которые не являются паразитами. Речь идёт о коренных жителях Австралии и Африки. Аборигены, в отличие от других людей, научились жить в гармонии с природой и не наносят её экосистеме абсолютно никакого вреда, поддерживая необходимый баланс.