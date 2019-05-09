АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые нашли новый подход к многостадийному лечению рака
EUR 73.09 USD 65.23
Курс валют на 09.05.2019

Ученые: Человечество - это вирус и раковая опухоль Земли

Учёные заявили, что человечество - это вирус и раковая опухоль Земли. Причиной для столь резкого заявления стали наблюдения за деятельностью современных людей и общего состояния планеты.
Ученые: Человечество - это вирус и раковая опухоль Земли

Эксперт из Испании решил объяснить, почему же человечество является своего рода паразитом и вирусом среди других живых видов на планете. Абсолютно все существа на Земле приспосабливаются к окружающей среде и начинают сосуществовать вместе, не нарушая установленный эволюцией баланс. Люди же, в свою очередь, склонны адаптировать окружение под свои нужды, не заботясь о гармонии в экосистеме. Именно схожим образом работают вирусы, поражающие здоровые клетки. Эксперт сравнил человечество и с раковой опухолью, ведь люди схожим образом распространяют своё влияние по всей планете. Ещё одной особенностью рака является его хаотичное размножение и поражение здоровых участков. Такая характеристика применима и к человечеству.

Несмотря на все заявления, исследователи выделили несколько групп людей, которые не являются паразитами. Речь идёт о коренных жителях Австралии и Африки. Аборигены, в отличие от других людей, научились жить в гармонии с природой и не наносят её экосистеме абсолютно никакого вреда, поддерживая необходимый баланс.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Зырянов Александр Сегодня, 01:15

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
CW опубликовал тизер первого сезона
Ученые: Человечество - это вирус и
В России празднуют День Победы:
Вышла специальная, посвященная Баварии,
Компания Facebook внедрила новые
Ученые придумали, как сделать более
Певица Анна Плетнева рассказала, почему
В продаже появилась редкая модификация
Репортеры сфотографировали
Ученые: Интенсивные интервальные
Поклонники раскритиковали экс-участницу
Зрители смогут совершать покупки с
«Мой «Бессмертный полк»: Игорь Николаев
Обнародованы пять малоизвестных
Принц Гарри и Меган Маркл раскрыли имя
Солнечный ветер появляется благодаря
Похудевшая Нонна Гришаева рассказала о
Представлен обновленный и мощный Google
Альбина Джанабаева показала, как
Бренд Huawei уличили в замедлении
Михаил Боярский поздравит ветеранов с
Volkswagen начала принимать заказы на
Кристину Орбакайте снова сравнили с
Бюджетный смартфон Moto E6 показали на
Дочь Владимира Этуша рассказала о
Ученые нашли новый подход к
Четвертый эпизод финального сезона
Ольга Орлова призывает новеньких
Медики назвали болезни, возникающие у
Участники Илья Яббаров и Маргарита
Просмотреть все новости