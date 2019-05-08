Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали новорожденного сына

Роды королевского наследника состоялись утром 6 мая, а уже 8 числа принц Гарри и Меган Маркл показали своего сына общественности. Родители вместе с ребенком встретились с небольшой группой журналистов в Георгиевском зале Виндзорского замка. Туда герцог и герцогиня Сассекские пришли вместе со своим сыном, закутанным в белое одеяло, наследник тихо спал на руках отца.Меган Маркл так прокомментировала данное событие: «Это волшебно, невероятно, у меня лучшие ребята в мире». По слова матери, ребенок очень спокойный и не доставляет родителям много хлопот. Его вес при рождении составлял 3,2 килограмма, поэтому нет причин беспокоится о здоровье новорожденного.После рождения первенца герцога и герцогини Сассекских Елизавета II уже в 8-й раз стала прабабушкой. Принц Гарри и Меган Маркл познакомят своего наследника с королевой Великобритании вечером 8 мая, ожидается, что после этой встречи будет официально представлено имя и титул нового члена королевской семьи.Кристины ребенка должны состояться в течение 3-х месяцев с момента рождения, но в этот раз сроки могут немного сдвинуть. Так могут поступить для того, чтобы они прошли до отъезда Елизаветы II на летний отдых в Шотландию.