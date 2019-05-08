Ольга Бузова нашла жениха среди футболистов ФК «Барселона»

«Когда узнали, что болеем за один и тот же футбольный клуб, Барселона – Forever», - написала Ольга в личном микроблоге.

Вчера Бузова опубликовала у себя на страничке в Instagram свежий блог, в котором в очередной раз подняла тему футбола. По словам звезды, она болеет за футболистов ФК «Барселона».Примечательным является тот факт, что Бузова до знакомства со своим будущим, а теперь уже бывшим супругом Дмитрием Тарасовым в целом никогда не интересовалась футболом. Впрочем, возлюбленный повлиял на предпочтения своей избранницы, после чего Ольга стала ярой поклонницей команды «Локомотив».Конечно, после развода с Тарасовым Бузова перестала болеть за его футбольный клуб и даже переключилась на другой вид спорта, а если быть точнее, хоккей. Долгое время фанаты Ольги предполагали, что в хоккейном клубе «Авангард» играет жених звезды, однако после свежего поста поющей телеведущей многие из них поменяли свое мнение.Сейчас фолловеры считают, что Бузова на самом деле нашла себе суженного среди футболистов команды «Барселона», поэтому в последнее время так часто и говорит об этом клубе у себя на страничке.К слову, большинство читателей раскритиковали Ольгу и указали ей на то, что она довольно часто меняет свои предпочтения.