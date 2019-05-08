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Макс Барских попал в серьезное ДТП в США

Популярный певец Макс Барских попал в дорожную аварию в США. Артист разбил дорогой автомобиль, но сумел выжить в происшествии.
Макс Барских попал в серьезное ДТП в США

В личном Instagram-аккаунте музыкант обнародовал снимок разбитой иномарки Chevrolet Camaro и призвал своих подписчиков ценить каждый день жизни. По словам Макса Барских, именно в этот момент он понял, насколько это важно. В социальной сети он попросил всех быть всегда внимательными и ценить все, что имеется. Певец выжил в ДТП и не получил серьезных травм, потому как был пристегнут ремнями безопасности.

Украинский исполнитель отметил, что со временем принялся забывать о силе мыслей, добавив, что именно они способны притягивать все хорошее и плохое. В связи с этим Барских предложил фанатам фильтровать мысли, так как понял это только после дорожного инцидента.

Артист находится в Лос-Анджелесе, где записывает новые песни, отдыхает и гастролирует. В 2018 году он отыграл ряд концертов в Северной Америке, а в конце мая порадует своих поклонников в Одессе.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 16:30

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