Макс Барских попал в серьезное ДТП в США

В личном Instagram-аккаунте музыкант обнародовал снимок разбитой иномарки Chevrolet Camaro и призвал своих подписчиков ценить каждый день жизни. По словам Макса Барских, именно в этот момент он понял, насколько это важно. В социальной сети он попросил всех быть всегда внимательными и ценить все, что имеется. Певец выжил в ДТП и не получил серьезных травм, потому как был пристегнут ремнями безопасности.Украинский исполнитель отметил, что со временем принялся забывать о силе мыслей, добавив, что именно они способны притягивать все хорошее и плохое. В связи с этим Барских предложил фанатам фильтровать мысли, так как понял это только после дорожного инцидента.Артист находится в Лос-Анджелесе, где записывает новые песни, отдыхает и гастролирует. В 2018 году он отыграл ряд концертов в Северной Америке, а в конце мая порадует своих поклонников в Одессе.