Ирина Шейк с удовольствием ест пасту без вреда для фигуры
Ирина Шейк продемонстрировала, как употребляет пасту во время перерыва. Звезда подиума позволяет себе вкусное высокоуглеводное блюдо, которое никак не отражается на ее стройной фигуре.
Модель считается одной из самых востребованных на сегодняшний день во всем мире. За последний месяц Ирина Шейк уже успела принять участие в фотосессии в бикини, сняться в одной постели с Риккардо Тиши и предстать практически голой перед Жан-Полем Готье.
Знаменитость активно демонстрирует свое идеальное тело, публикуя снимки откровенного характера. Последним фото звезда дала понять, что не боится лишних калорий, балуя себя такими любимыми лакомствами, как паста. В Instagram-блоге Ирина Шейк разместила кадр, где запечатлена во время подготовки к съемкам. Модель наслаждается вкусным блюдом, пока парикмахеры и стилисты занимаются ее внешним видом.
Модель считается одной из самых востребованных на сегодняшний день во всем мире. За последний месяц Ирина Шейк уже успела принять участие в фотосессии в бикини, сняться в одной постели с Риккардо Тиши и предстать практически голой перед Жан-Полем Готье.
Знаменитость активно демонстрирует свое идеальное тело, публикуя снимки откровенного характера. Последним фото звезда дала понять, что не боится лишних калорий, балуя себя такими любимыми лакомствами, как паста. В Instagram-блоге Ирина Шейк разместила кадр, где запечатлена во время подготовки к съемкам. Модель наслаждается вкусным блюдом, пока парикмахеры и стилисты занимаются ее внешним видом.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:21