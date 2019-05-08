Ирина Шейк с удовольствием ест пасту без вреда для фигуры

Модель считается одной из самых востребованных на сегодняшний день во всем мире. За последний месяц Ирина Шейк уже успела принять участие в фотосессии в бикини, сняться в одной постели с Риккардо Тиши и предстать практически голой перед Жан-Полем Готье.Знаменитость активно демонстрирует свое идеальное тело, публикуя снимки откровенного характера. Последним фото звезда дала понять, что не боится лишних калорий, балуя себя такими любимыми лакомствами, как паста. В Instagram-блоге Ирина Шейк разместила кадр, где запечатлена во время подготовки к съемкам. Модель наслаждается вкусным блюдом, пока парикмахеры и стилисты занимаются ее внешним видом.