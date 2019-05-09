Ученые: Валуны на астероидах Рюгу и Бенну могут быть свидетельством схода пылевых лавин





За астероидом Рюгу следит миссия «Хаябуса-2», а за Бенну - OSIRIS-REx. Первый астероид значительно крупнее – он достигает 900 метров. Аппарат, изучающий Рюгу, настиг данное космическое тело в июне 2018 года и с тех пор уже успел осуществить посадку специального модуля на его поверхность. Это позволило не только сделать точные фотографии астероида, но и взять образцы поверхности. Бенну значительно меньше, его размер – 500 метров. При этом внимание привлекает его форма: он имеет четко заметные полюса, выделяющиеся на фоне остальных частей космического тела.Данные факты натолкнули ученых на мысль, что на Рюгу и Бенну могут происходит сходы пылевых лавин. Для проверки своей гипотезы специалисты разработали математическую модель, описывающую протекание подобного события на поверхности данных астероидов. Моделирование показало, что сходы пылевых лавин – это один из вариантов, способных сформировать подобную форму этих космических тел. Значительная часть веществ на Рюгу и Бенну концентрируется возле экватора, и поэтому в этой области формируется утолщение. При этом даже крупные валуны могут оставаться частично засыпанными пылью.