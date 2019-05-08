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Китайские химики построили стену из графеновых кирпичей

Группа китайских химиков построила собственную стену из графеновых кирпичей. Данный материал обладает поражающими свойствами: выдерживает температуру до 750 градусов Цельсия, способен переживать деформацию более чем на 97% и может сопротивляться давлению в 47 мегапаскалей.
Китайские химики построили стену из графеновых кирпичей

Графен – это искусственным метаматериал, созданный учеными относительно недавно. Он состоит из слоев решеток шестиугольников атомов углерода. Свойства этого метаматериала сразу поразили специалистов, и они до сих пор стараются найти ему применение в строительстве и других сферах.

В 2018 году американские ученые узнали, что графен может выступать и изолятором, и сверхпроводником. Это зависит от того, под каким углом его слои расположены относительно друг друга. В этом же году специалисты из Швеции обнаружили еще одной свойство данного метаматериала – возможность преобразовывать тепло в электричество.

Китайские ученые нашли способ спрессовать графен в кирпичи и смогли построить из них небольшую стену. Оказалось, что данный материал при возведении сооружений не имеет пределов по количеству верхних слоев, поэтому здание, построенное из него, не будет иметь ограничений в размерах и высоте. Его можно использовать для строительства военных баз или других подобных объектов, а также при колонизации планет Солнечной системы. Именно поэтому данное направление является один из ключевых в сегодняшней химии.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:37

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