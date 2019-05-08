Софья Каштанова показала трехмесячному сыну озеро Балакар

Актриса долгое время не афишировала свою беременность. О том, что Софья Каштанова родила мальчика, стало известно только через несколько месяцев после его появления на свет. Знаменитость все это время находилась в Мексике, где проживают ее родители. Она планирует отправиться с малышом в Россию, но перед возвращением на родину решила показать сыну одно из своих любимых мест и немного поучить его плавать.В Instagram-аккаунте артистка рассказала подписчикам, как была удивлена, когда узнала благодаря уведомлению на телефоне, что в 2017 году 3 мая она отдыхала на Балакаре. Звезда отметила: за два года произошло очень многое: расставания, воссоединения, потери, но главным событием в ее жизни стало появление ребенка. Каштанова называет жизнь «цикличной и фантастичной».Поклонники актрисы оценили ее сообщение о скором возвращении домой. Подписчики оставили множество положительных отзывов о внешности кумира, которой удалось вернуть прежние формы за такой короткий срок. Фолловеры с нетерпением ждут появления яркой исполнительницы в новых проектах: «Побольше фильмов с Вами», «Ждем новых фильмов!».