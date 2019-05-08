АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Компания Siemens планирует открытие собственного энергоблока
EUR 73.08 USD 65.22
Курс валют на 08.05.2019

Софья Каштанова показала трехмесячному сыну озеро Балакар

Софья Каштанова показала своему трехмесячному сыну одно из красивейших мест Мексики – озеро Балакар. Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» рассказала поклонникам, какой неожиданный сюрприз ожидал ее в этом месте.

Софья Каштанова показала трехмесячному сыну озеро Балакар

Актриса долгое время не афишировала свою беременность. О том, что Софья Каштанова родила мальчика, стало известно только через несколько месяцев после его появления на свет. Знаменитость все это время находилась в Мексике, где проживают ее родители. Она планирует отправиться с малышом в Россию, но перед возвращением на родину решила показать сыну одно из своих любимых мест и немного поучить его плавать.

В Instagram-аккаунте артистка рассказала подписчикам, как была удивлена, когда узнала благодаря уведомлению на телефоне, что в 2017 году 3 мая она отдыхала на Балакаре. Звезда отметила: за два года произошло очень многое: расставания, воссоединения, потери, но главным событием в ее жизни стало появление ребенка. Каштанова называет жизнь «цикличной и фантастичной».

Поклонники актрисы оценили ее сообщение о скором возвращении домой. Подписчики оставили множество положительных отзывов о внешности кумира, которой удалось вернуть прежние формы за такой короткий срок. Фолловеры с нетерпением ждут появления яркой исполнительницы в новых проектах: «Побольше фильмов с Вами», «Ждем новых фильмов!».



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:43

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Волгограде определили лучшего стрелка
Флагманский смартфон Redmi 855 выйдет с
Ольга Бузова нашла жениха среди
Софья Каштанова показала трехмесячному
Китайские химики построили стену из
Равшана Куркова отдохнула с матерью в
«Ушла музыка и мелодия»: Лещенко
Анна Нетребко обсудила с Александром
Румыния примет на вооружение новый
Ольга Бузова получила букет от тайного
В США мужчина запечатлел на камеру
В Лондоне у певицы Дари Черной украли
Композитор Евгений Крылатов скончался
Геологи предположили, что жизнь на
Певица Анна Семенович провозгласила
Honda опубликовала концептарт нового
Сергей Пенкин увлекся катанием на
Для российских учителей могут
Певец Энрике Иглесиас празднует свое
Ученые создали устройство для генерации
Анна Калашникова заступилась за дочь
За превышение скорости могут штрафовать
Модель Имоджен Энтони рассказала о
Google работает над смартфоном с гибким
Дима Билан признался, что участие в шоу
Ученые: Осы способны на логические
Поклонники заподозрили Оксану Федерову
Опрос показал неудовлетворенность
Алла Пугачева помогает дочери Бориса
Electronic Arts планирует выпустить
Просмотреть все новости