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«Ушла музыка и мелодия»: Лещенко прокомментировал смерть композитора Крылатова

Известный советский и российский певец Лев Лещенко поделился собственными мыслями относительно смерти композитора Евгения Крылатова. Артист «просто обескуражен» и считает, что вместе со скончавшимся автором песен «ушла музыка, мелодия и чистота душевная».
«Ушла музыка и мелодия»: Лещенко прокомментировал смерть композитора Крылатова

Сам Лев Лещенко недавно разговаривал с Евгением Крылатовым, и последний чувствовал себя нормально, на здоровье не жаловался. Именно поэтому новость о смерти композитора обескуражила певца, ведь ничего не предвещало беды. Прославленный артист назвал данное событие очень печальным и уверен: это настоящая трагедия для всего народа России.

По мнению Льва Лещенко, Евгения Крылатова можно назвать «человеком-НЛО», ведь, несмотря на все изменения, он оставался верен своим принципам и нравственным подходам. По мнению певца, композитор был для всех своих коллег опорой и ориентиром не только в профессиональной деятельности, но и отношении к другим людям. Он был честным, порядочным и мудрым человеком. «Я не знаю, какие слова еще можно сказать», - передает слова Льва Лещенко издание «Nation News».
«Ушла музыка и мелодия»: Лещенко прокомментировал смерть композитора Крылатова

Напомним, Евгений Крылатов скончался 8 мая в столичной больнице. Его дочь сообщила, что композитор боролся с двусторонней пневмонией, но врачи не смогли его спасти. Дату и место прощания сообщат в ближайшее время.



 
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Культура
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:24

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