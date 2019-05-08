Ольга Бузова получила букет от тайного воздыхателя

«Когда сидишь с подружкой в ресторане и тебе приносят просто шикарный букет пионов. Как все-таки хорошо иногда выставлять геолокацию. Спасибо большое!» - заявила Ольга в Stories.

«Не уж-то Крид подарил? Бузова, колись давай!», «Оль, а кто тебе такой букет красивый подарил? Егор Крид? Или ты еще не знаешь имени своего тайного воздыхателя?» - продолжают писать в Сети.





Вчера вечером, пока Бузова скрашивала свое одиночество в одном из московских заведений в компании лучшей подруги Марии Погребняк, ей преподнесли роскошный букет из пионов, который Ольга тут же опубликовала у себя на страничке в Instagram в Stories.Сейчас большинство пользователей Сети убеждены в том, что букет подарил Бузовой именно Крид. А все потому, что недавно знаменитости вместе развлекались в одном из клубов Дубая.По мнению читателей, Егор наконец-таки решил действовать и, когда увидел, что Ольга с подругой отдыхают в его любимом столичном заведении, тут же заказал доставку цветов.К слову, отвечать на многочисленные вопросы поклонников Бузова не стала. По всей видимости, телеведущая «Дома-2» и сама не знает, кто на самом деле прислал ей такой красивый букет розовых пионов. После публикации цветов Ольга больше не выходила с подписчиками на связь.