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Ольга Бузова получила букет от тайного воздыхателя

Поющая телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова получила красивый букет от тайного воздыхателя. По мнению фолловеров, цветы певице преподнес ее коллега Егор Крид.

Ольга Бузова получила букет от тайного воздыхателя

Вчера вечером, пока Бузова скрашивала свое одиночество в одном из московских заведений в компании лучшей подруги Марии Погребняк, ей преподнесли роскошный букет из пионов, который Ольга тут же опубликовала у себя на страничке в Instagram в Stories.

«Когда сидишь с подружкой в ресторане и тебе приносят просто шикарный букет пионов. Как все-таки хорошо иногда выставлять геолокацию. Спасибо большое!» - заявила Ольга в Stories.

Сейчас большинство пользователей Сети убеждены в том, что букет подарил Бузовой именно Крид. А все потому, что недавно знаменитости вместе развлекались в одном из клубов Дубая.

По мнению читателей, Егор наконец-таки решил действовать и, когда увидел, что Ольга с подругой отдыхают в его любимом столичном заведении, тут же заказал доставку цветов.

Ольга Бузова получила букет от тайного воздыхателя

«Не уж-то Крид подарил? Бузова, колись давай!», «Оль, а кто тебе такой букет красивый подарил? Егор Крид? Или ты еще не знаешь имени своего тайного воздыхателя?» - продолжают писать в Сети.

К слову, отвечать на многочисленные вопросы поклонников Бузова не стала. По всей видимости, телеведущая «Дома-2» и сама не знает, кто на самом деле прислал ей такой красивый букет розовых пионов. После публикации цветов Ольга больше не выходила с подписчиками на связь.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:03

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