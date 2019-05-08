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В Лондоне у певицы Дари Черной украли деньги и документы

Дари Черная стала жертвой грабителей в Лондоне. Во время заграничного отдыха у отечественной певицы украли сумочку, где находились деньги и документы.

В Лондоне у певицы Дари Черной украли деньги и документы

Исполнительница наслаждалась каникулами в столице туманного Альбиона, пока их не испортили местные воры. Дари Черная посетила знаменитый London Eye, чтобы полюбоваться панорамой города с огромного колеса обозрения. В один момент к российской звезде подбежал незнакомец и вырвал сумку, которая висела на плече артистки.

Среди похищенного оказался бумажник вместе с документами. Смартфон грабителю не достался, так как он был у певицы, и она смогла вовремя заблокировать все банковские карты, но для восстановления загранпаспорта Дари Черной придется потратить много времени. Знаменитость решила обратиться за помощью в местное отделение полиции, однако ей сообщили, что вора поймать вряд ли получится.
В Лондоне у певицы Дари Черной украли деньги и документы

Артистка призналась поклонникам, что теперь красивая площадь британской столицы будет еще очень долго ассоциироваться с неприятными воспоминаниями. Она пообещала фолловерам поделиться способами вернуться домой, если документы оказались украденными.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:50

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