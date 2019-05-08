Вышла специальная, посвященная Баварии, версия Bentley Continental GT
Тюнинг-ателье Mulliner выпустила специальную версию премиального кабриолета Bentley Continental GT Convertible, посвященную Баварии – знаменитому региону Германии. Автомобиль получил специальный дизайн, 22-дюймовые диски и хромированную радиаторную решетку.
Данная версия кабриолета Bentley Continental GT выпущена в единственном экземпляре, ее цена пока неизвестна. Премиальный автомобиль выполнен в цветах Баварии – ледниковом белом и императорском синем. В первом выполнен весь корпус новинки, а во втором – складная крыша. На передних крыльях расположены шильдики с флагом данного региона Германии, также он размещен и на подголовниках сидений. При открытии дверей на порогах можно увидеть название данной версии кабриолета – «Bavaria Edition».
Специальная Bentley Continental GT имеет 22-дюймовые колесные диски с низкопрофильными шинами от Mulliner Driving Specification и хромированную радиаторную решетку. Передняя панель салона выполнена из шпона, окрашенного в оттенок Glacie White.
Технические характеристики кабриолета Bentley Continental GT остались неизменными. Модель имеет 6,0-литровый W12, способный генерировать 635 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента. Двигатель работает вместе с 8-ступенчатой скоростной автоматической коробкой переключения передач. Первую «сотню» авто набирает за 3,8 секунды, а его максимальная скорость составляет 333 км/ч.
Данная версия кабриолета Bentley Continental GT выпущена в единственном экземпляре, ее цена пока неизвестна. Премиальный автомобиль выполнен в цветах Баварии – ледниковом белом и императорском синем. В первом выполнен весь корпус новинки, а во втором – складная крыша. На передних крыльях расположены шильдики с флагом данного региона Германии, также он размещен и на подголовниках сидений. При открытии дверей на порогах можно увидеть название данной версии кабриолета – «Bavaria Edition».
Специальная Bentley Continental GT имеет 22-дюймовые колесные диски с низкопрофильными шинами от Mulliner Driving Specification и хромированную радиаторную решетку. Передняя панель салона выполнена из шпона, окрашенного в оттенок Glacie White.
Технические характеристики кабриолета Bentley Continental GT остались неизменными. Модель имеет 6,0-литровый W12, способный генерировать 635 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента. Двигатель работает вместе с 8-ступенчатой скоростной автоматической коробкой переключения передач. Первую «сотню» авто набирает за 3,8 секунды, а его максимальная скорость составляет 333 км/ч.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 23:00