АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые нашли новый подход к многостадийному лечению рака
EUR 73.08 USD 65.22
Курс валют на 08.05.2019

Вышла специальная, посвященная Баварии, версия Bentley Continental GT

Тюнинг-ателье Mulliner выпустила специальную версию премиального кабриолета Bentley Continental GT Convertible, посвященную Баварии – знаменитому региону Германии. Автомобиль получил специальный дизайн, 22-дюймовые диски и хромированную радиаторную решетку.
Вышла специальная, посвященная Баварии, версия Bentley Continental GT

Данная версия кабриолета Bentley Continental GT выпущена в единственном экземпляре, ее цена пока неизвестна. Премиальный автомобиль выполнен в цветах Баварии – ледниковом белом и императорском синем. В первом выполнен весь корпус новинки, а во втором – складная крыша. На передних крыльях расположены шильдики с флагом данного региона Германии, также он размещен и на подголовниках сидений. При открытии дверей на порогах можно увидеть название данной версии кабриолета – «Bavaria Edition».

Специальная Bentley Continental GT имеет 22-дюймовые колесные диски с низкопрофильными шинами от Mulliner Driving Specification и хромированную радиаторную решетку. Передняя панель салона выполнена из шпона, окрашенного в оттенок Glacie White.

Технические характеристики кабриолета Bentley Continental GT остались неизменными. Модель имеет 6,0-литровый W12, способный генерировать 635 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента. Двигатель работает вместе с 8-ступенчатой скоростной автоматической коробкой переключения передач. Первую «сотню» авто набирает за 3,8 секунды, а его максимальная скорость составляет 333 км/ч.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 23:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Вышла специальная, посвященная Баварии,
Компания Facebook внедрила новые
Ученые придумали, как сделать более
Певица Анна Плетнева рассказала, почему
В продаже появилась редкая модификация
Репортеры сфотографировали
Ученые: Интенсивные интервальные
Поклонники раскритиковали экс-участницу
Зрители смогут совершать покупки с
«Мой «Бессмертный полк»: Игорь Николаев
Обнародованы пять малоизвестных
Принц Гарри и Меган Маркл раскрыли имя
Солнечный ветер появляется благодаря
Похудевшая Нонна Гришаева рассказала о
Представлен обновленный и мощный Google
Альбина Джанабаева показала, как
Бренд Huawei уличили в замедлении
Михаил Боярский поздравит ветеранов с
Volkswagen начала принимать заказы на
Кристину Орбакайте снова сравнили с
Бюджетный смартфон Moto E6 показали на
Дочь Владимира Этуша рассказала о
Ученые нашли новый подход к
Четвертый эпизод финального сезона
Ольга Орлова призывает новеньких
Медики назвали болезни, возникающие у
Участники Илья Яббаров и Маргарита
Режиссер Антон Яковлев ответил на
Пропавший 60 лет назад фрагмент
Ольга Рапунцель считает своих коллег по
Просмотреть все новости