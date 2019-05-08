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Компания Facebook внедрила новые инструменты для малого бизнеса

Компания Facebook внедрила новые инструменты, ориентированные на развитие малого бизнеса. Данные технологии должны помочь осуществлять продвижение различных товаров и услуг, полезны они окажутся и в общении с клиентами.
Компания Facebook внедрила новые инструменты для малого бизнеса

Согласно нововведениям компании смогут размещать автоматизированные объявления рекламного характера одновременно на Facebook, Instagram, на просторах Messenger, а также Audience Network. Заполнив небольшую анкету о своем бизнесе, его владелец откроет доступ к формированию индивидуального маркетингового плана продвижения. Второй важной инновацией является создание бесплатного инструмента для назначения последующих встреч с партнерами на портале Facebook и Instagram. Клиенты также смогут бесплатно забронировать услуги с указанием даты и времени.

Представители Facebook пообещали создать качественный видеоконтент, который позволит обрезать файлы, накладывать на кадры текст и изображения. На данный момент в социальной сети доступна масса возможностей для успешного продвижения разного рода товаров, а также брендов.



 
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Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 22:00

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