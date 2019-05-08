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Певец Энрике Иглесиас празднует свое 44-летие

Известный испанский певец Энрике Иглесиас 8 мая празднует свой день рождения – 44-летие. За свою карьеру музыкант добился больших успехов, смог стать звездой мирового уровня, а также успел сняться в нескольких фильмах и сериалах.
Певец Энрике Иглесиас празднует свое 44-летие

Энрике Мигель Иглесиас Прейслер появился на свет 8 мая 1975 года, его родителями являются известный испанский певец Хулио Иглесиас и телеведущая Исабель Прейслер. Уже в юности звездный наследник хотел стать музыкантом, но его отец не поддерживал подобные начинания, он видел своего сына в роли успешного бизнесмена. Несмотря на это, 16-летний парень нашел себе менеджера и вместе с ним рассылал разным студиям звукозаписи свои песни и демоверсии.

Подобная настойчивость Энрике Иглесиаса дала результат, и свой первый контракт он заключил уже в 1994 году, его подписал лейбл «FonoMusic». Спустя год музыкант выпустил дебютный сингл «Si te vas», а вскоре вышел его полноформатный альбом – «Enrique Iglesias». Данный релиз принес певцу узнаваемость и популярность в некоторых латиноамериканских и европейских странах.

Мировой успех к Энрике Иглесиасу пришел после выхода альбома «Escape», до сих пор оставшегося самым популярным в его карьере. За все время было продано 10 млн экземпляров. В данный период испанский музыкант стал путешествовать по всему миру со своими концертами.

Сейчас Энрике Иглессиас состоит в отношениях с россиянкой Анной Курниковой. В 2017 году у пары родились близнецы – Николас и Люси.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:04

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