Анна Калашникова заступилась за дочь Алсу, победившую на шоу “Голос. Дети”

Анна Калашникова ведет авторскую колонку в издании Teleprogramma, где отметила, что Микелла Абрамова прекрасно поет. Артистка посоветовала публике обратить внимание на победителей “Евровидения”, где часто побеждают те, кто показал более зрелищное шоу. Калашникова заметила, что на дочь Алсу обрушился поток ненависти, поэтому сама не желает своему ребенку такой участи. Артистка пытается держать подальше своего сына от публичной жизни и последствий собственной известности, поскольку уверена, что к нему всегда будут относиться предвзято. Телеведущая считает, что дети из непубличных семей тоже имеют право на агитацию и все, что считают нужным в рамках правил проекта.Калашникова уверена, что Алсу не стоит обращать внимание на то, что пишут в Сети, поскольку любые конкурсы — субъективны. Также телеведущая считает, что у каждого человека должен быть шанс заниматься любимым делом.