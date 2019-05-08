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За превышение скорости могут штрафовать исходя из уровня доходов нарушителя

В Госдуме обсуждают возможность привязать размер штрафа за превышение скорости к величине заработной платы. Выдвигаются варианты взыскания в зависимости от стоимости авто.
За превышение скорости могут штрафовать исходя из уровня доходов нарушителя

Многие другие страны зафиксировали сумму штрафа за превышение скорости на очень высокой отметке. В России же разброс дохода жителей не позволяет ввести такую меру пресечения. Поэтому в Госдуме рассматривают различные варианты, как обозначить суммы взыскания для всех категорий населения.

Было предложено высчитывать сумму штрафа в зависимости от доходов нарушителя. Основной сложностью во введении этого способа образования величины взыскания является тот факт, что многие получают так называемые зарплаты «в конверте» или вовсе не трудоустроены официально, числясь безработными.

Вариант с привязкой суммы штрафа к стоимости авто тоже отмели, поскольку машина может быть взята в аренду или принадлежать другому лицу.

Пока чиновники не пришли к единой точке зрения в этом вопросе, и ни один из предложенных вариантов не подошел ввиду их непроработанности.



 
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Общество
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 13:44

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