Ученые: Осы способны на логические умозаключения





На практике была проверена следующая форма логического мышления: если объект А больше объекта Б, а объект Б больше объекта В, то объект А больше объекта В. Как показал эксперимент, осы способны проявлять похожие черты этой логической цепочки для решения определенных проблем и задач. Что является более интересно, пчелы, которые по сути имеют такое же количество нейронов, не способны к проведению таких закономерностей. Ученые связывают это с эволюционными особенностями развития видов. Поскольку у пчел существует четкая иерархия, у них нет необходимости проводить схожие логические заключения.Осы напротив показали достаточно высокие результаты в тесте. Специалисты связывают такую способность с особенностями развития колоний ос, которые вынуждены из-за конкуренции проводить оценочные суждения. Кроме этого, ученых поразила долгосрочная память насекомых, которая способна запоминать информацию на большой срок, что не свойственно для похожих видов. Эксперименты продолжаются, и со временем специалисты опубликуют новые данные, которые помогут лучше понять процессы, происходящие в «мозге» насекомых.