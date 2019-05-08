Опрос показал неудовлетворенность пациентов здравоохранением в России





В опросе приняли участие лица, достигшие 18-летнего возраста в количестве 1500 человек. Исследование проводилось в различных регионах страны. Несмотря на инвестирование данной области, граждане продолжают выражать свое недовольство относительно состояния здравоохранения.Больше всего пациенты не довольны такими проблемами, как высокая стоимость медикаментов и нехватка квалифицированных кадров. Также жители РФ жалуются на ожидание медицинской помощи, длинные очереди в учреждениях, неудовлетворительную организацию приема больных. Особо респонденты отмечают рост доли платных услуг в государственных больницах и поликлиниках. Кроме всего прочего пациентов волнует низкая квалификация персонала и врачей, а также общее состояние медицинских учреждений.