АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Компания Siemens планирует открытие собственного энергоблока
EUR 73.08 USD 65.22
Курс валют на 08.05.2019

Вздулась вена на лбу: Ольга Бузова не смогла скрыть следы страшного переутомления

Телеведущая Ольга Бузова разместила в своем микроблоге в Instagram новый stories, на котором фанаты заметили, что у звезды вздулась вена на лбу. Согласно исследованиям специалистов, так могут проявлять себя сильный стресс и переутомление.
Вздулась вена на лбу: Ольга Бузова не смогла скрыть следы страшного переутомления

Телеведущая и звезда проекта "Дом-2" Ольга Бузова постоянно радует фанатов новыми снимками в соцсети Instagram. Каждый день звезда делится подробностями личной жизни, которая в основном проходит на работе. Знаменитость успевает вести эфиры "Дома-2", а также программу "Бородина против Бузовой", выступать на концертах, ездить на гастроли, записывать новые хиты и снимать клипы.

Неудивительно, что Ольге Бузовой грозят проблемы со здоровьем из-за сильного переутомления и постоянных стрессов. На недавнем снимке это особенно заметно, ведь вена на лбу певицы видна даже невооруженным взглядом. Телеведущей уже давно советуют сбавить темп, ведь она не только тратит на работу практически все свое время, но и уже несколько лет не может наладить свою личную жизнь.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:45

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Опрос показал неудовлетворенность
Алла Пугачева помогает дочери Бориса
Electronic Arts планирует выпустить
Стивен Кинг поделился собственным
Запуск спутников «Глонасс» осуществят с
Сергей Степанченко рассказал о своих
Кирилл Кяро редко видится с дочерью
Хакеры взломали Binance и присвоили
Экс-участница проекта "Дом-2"
Новый внедорожник Lexus GX засветился
Шоумен Александр Белов сообщил о
Опубликовано первое фото неизвестной
Вздулась вена на лбу: Ольга Бузова не
Специалисты рассказали о самых
Участник "Дома-2" Илья Яббаров избил
Принц Уильям и Кейт Миддлтон поздравили
Ученые установили, что «жаворонки»
Майя Донцова готовится стать новой
«Лаборатория Касперского» за десять
СМИ представили актеров, кардинально
Настя Ивлеева «примерила» прическу
Специалисты назвали несколько признаков
Бред Питт ответил на вопрос о
Смартфон Oppo Reno 10X Zoom получил
Наташа Королева заметно постройнела для
В Турции женщина судится с врачами,
Ученые: Сок из апельсина полезнее
Илья Яббаров впервые за два месяца
Наталья Сенчукова раскрыла секрет
Компания Siemens планирует открытие
Просмотреть все новости