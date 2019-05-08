Вздулась вена на лбу: Ольга Бузова не смогла скрыть следы страшного переутомления

Телеведущая и звезда проекта "Дом-2" Ольга Бузова постоянно радует фанатов новыми снимками в соцсети Instagram. Каждый день звезда делится подробностями личной жизни, которая в основном проходит на работе. Знаменитость успевает вести эфиры "Дома-2", а также программу "Бородина против Бузовой", выступать на концертах, ездить на гастроли, записывать новые хиты и снимать клипы.Неудивительно, что Ольге Бузовой грозят проблемы со здоровьем из-за сильного переутомления и постоянных стрессов. На недавнем снимке это особенно заметно, ведь вена на лбу певицы видна даже невооруженным взглядом. Телеведущей уже давно советуют сбавить темп, ведь она не только тратит на работу практически все свое время, но и уже несколько лет не может наладить свою личную жизнь.