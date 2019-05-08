Electronic Arts планирует выпустить Apex Legends на китайские мобильные устройства





По имеющимся данным, Electronic Arts уже находится на стадии согласования условий выхода мобильной версии игры с китайскими партнерами. Однако есть информация, что обновление не коснётся только поднебесной. После удачного релиза игровой версии в Китае планируется продолжить её реализацию на прочих рынках.Напомним, что Apex Legends является относительно новой игрой в своем жанре, однако она быстро набрала популярность. Ряд киберспортивных команд уже создали составы для этой игры, что подразумевает грядущие чемпионаты и соревнования по этой дисциплине. Ранее стало известно, что в игре было заблокировано 770 тысяч аккаунтов из-за нарушений правил пользования.