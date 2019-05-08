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Electronic Arts планирует выпустить Apex Legends на китайские мобильные устройства

Производитель игр Electronic Arts в ходе разговора с инвесторами рассказал о ближайших планах развития компании. Как стало известно, бренд планирует выпустить Apex Legends для китайских мобильных устройств.
Electronic Arts планирует выпустить Apex Legends на китайские мобильные устройства

По имеющимся данным, Electronic Arts уже находится на стадии согласования условий выхода мобильной версии игры с китайскими партнерами. Однако есть информация, что обновление не коснётся только поднебесной. После удачного релиза игровой версии в Китае планируется продолжить её реализацию на прочих рынках.

Напомним, что Apex Legends является относительно новой игрой в своем жанре, однако она быстро набрала популярность. Ряд киберспортивных команд уже создали составы для этой игры, что подразумевает грядущие чемпионаты и соревнования по этой дисциплине. Ранее стало известно, что в игре было заблокировано 770 тысяч аккаунтов из-за нарушений правил пользования.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 12:44

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