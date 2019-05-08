Участник "Дома-2" Илья Яббаров избил возлюбленную Маргариту Ларченко
На днях участники проекта "Дом-2. Спаси свою любовь" отправились на первый день стройки, в рамках телешоу они должны построить несколько домов своей мечты. Однако, пока Саша Черно пыталась надеть специальный, выданный руководством комбинезон, Илья Яббаров успел избить свою возлюбленную Маргариту Ларченко.
События недавних дней покажут в одном из эфиров телестройки. На кадрах видно, что телеведущая Ольга Орлова пытается помочь Саше Черно надеть спецодежду, тогда как слышит из соседней комнаты ругательные слова. Как оказалось, между Ильей Яббаровым и Маргаритой Ларченко произошла ссора, во время которой саратовский шансонье повалил возлюбленную на кровать и буквально начал душить.
Войдя, телеведущая Ольга Орлова попыталась успокоить Илью Яббарова, а также узнать, что произошло между возлюбленными. Участник реалити-шоу объяснил, что у него нет настроения, а Маргарита Ларченко не понимает этого. Девушка начала жаловаться, что ей не сделали маникюр, а также рассказывать о других своих проблемах, чем довела избранника до точки кипения.
Примечательно, что совсем недавно Илья Яббаров ставил Маргариту Ларченко в пример всем остальным участницам проекта "Дом-2". Артист отмечал, что видит будущее только рядом с такой женщиной, и не жалеет, что окончательно закончил отношения с экс-избранницей Аленой Савкиной. Как видно, мир в одной из самых ярких пар проекта продержался недолго.
События недавних дней покажут в одном из эфиров телестройки. На кадрах видно, что телеведущая Ольга Орлова пытается помочь Саше Черно надеть спецодежду, тогда как слышит из соседней комнаты ругательные слова. Как оказалось, между Ильей Яббаровым и Маргаритой Ларченко произошла ссора, во время которой саратовский шансонье повалил возлюбленную на кровать и буквально начал душить.
Войдя, телеведущая Ольга Орлова попыталась успокоить Илью Яббарова, а также узнать, что произошло между возлюбленными. Участник реалити-шоу объяснил, что у него нет настроения, а Маргарита Ларченко не понимает этого. Девушка начала жаловаться, что ей не сделали маникюр, а также рассказывать о других своих проблемах, чем довела избранника до точки кипения.
Примечательно, что совсем недавно Илья Яббаров ставил Маргариту Ларченко в пример всем остальным участницам проекта "Дом-2". Артист отмечал, что видит будущее только рядом с такой женщиной, и не жалеет, что окончательно закончил отношения с экс-избранницей Аленой Савкиной. Как видно, мир в одной из самых ярких пар проекта продержался недолго.
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:42