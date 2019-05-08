Участник "Дома-2" Илья Яббаров избил возлюбленную Маргариту Ларченко

События недавних дней покажут в одном из эфиров телестройки. На кадрах видно, что телеведущая Ольга Орлова пытается помочь Саше Черно надеть спецодежду, тогда как слышит из соседней комнаты ругательные слова. Как оказалось, между Ильей Яббаровым и Маргаритой Ларченко произошла ссора, во время которой саратовский шансонье повалил возлюбленную на кровать и буквально начал душить.Войдя, телеведущая Ольга Орлова попыталась успокоить Илью Яббарова, а также узнать, что произошло между возлюбленными. Участник реалити-шоу объяснил, что у него нет настроения, а Маргарита Ларченко не понимает этого. Девушка начала жаловаться, что ей не сделали маникюр, а также рассказывать о других своих проблемах, чем довела избранника до точки кипения.Примечательно, что совсем недавно Илья Яббаров ставил Маргариту Ларченко в пример всем остальным участницам проекта "Дом-2". Артист отмечал, что видит будущее только рядом с такой женщиной, и не жалеет, что окончательно закончил отношения с экс-избранницей Аленой Савкиной. Как видно, мир в одной из самых ярких пар проекта продержался недолго.