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Участник "Дома-2" Илья Яббаров избил возлюбленную Маргариту Ларченко

На днях участники проекта "Дом-2. Спаси свою любовь" отправились на первый день стройки, в рамках телешоу они должны построить несколько домов своей мечты. Однако, пока Саша Черно пыталась надеть специальный, выданный руководством комбинезон, Илья Яббаров успел избить свою возлюбленную Маргариту Ларченко.
Участник "Дома-2" Илья Яббаров избил возлюбленную Маргариту Ларченко

События недавних дней покажут в одном из эфиров телестройки. На кадрах видно, что телеведущая Ольга Орлова пытается помочь Саше Черно надеть спецодежду, тогда как слышит из соседней комнаты ругательные слова. Как оказалось, между Ильей Яббаровым и Маргаритой Ларченко произошла ссора, во время которой саратовский шансонье повалил возлюбленную на кровать и буквально начал душить.

Войдя, телеведущая Ольга Орлова попыталась успокоить Илью Яббарова, а также узнать, что произошло между возлюбленными. Участник реалити-шоу объяснил, что у него нет настроения, а Маргарита Ларченко не понимает этого. Девушка начала жаловаться, что ей не сделали маникюр, а также рассказывать о других своих проблемах, чем довела избранника до точки кипения.

Примечательно, что совсем недавно Илья Яббаров ставил Маргариту Ларченко в пример всем остальным участницам проекта "Дом-2". Артист отмечал, что видит будущее только рядом с такой женщиной, и не жалеет, что окончательно закончил отношения с экс-избранницей Аленой Савкиной. Как видно, мир в одной из самых ярких пар проекта продержался недолго.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:42

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