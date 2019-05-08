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Майя Донцова готовится стать новой ведущей телепроекта «Спаси свою любовь»

Возлюбленная Алексея Купина Майя Донцова готовится стать новой телеведущей реалити-шоу «Спаси свою любовь». Именно к таким выводам пришли многочисленные телезрители, хорошо изучив несколько последних выпусков проекта.

Майя Донцова готовится стать новой ведущей телепроекта «Спаси свою любовь»

Не секрет, что шоу «Спаси свою любовь», куда несколько недель назад перебрались «старожилы» реалити «Дом-2», продолжает набирать обороты. В связи с большим количеством проектов в последнее время ведущие телестройки начали заявлять, что им не хватает времени. К примеру, Андрей Черкасов и вовсе объявил конкурс на заместителя самого себя, а Майя Донцова уже несколько раз проводила «стройку» в Периметре.

Отметим, что Майя не так давно призналась, что на самом деле хочет связать свою жизнь с телевидением и именно поэтому она записалась на уроки вокала и курсы диктора. По всей видимости, обучение пошло Донцовой на пользу, ведь она стала первой героиней шоу «Спаси свою любовь», которую назначили на должность прораба.

По мнению некоторых поклонников, руководство реалити-шоу на самом деле испытывает Майю, прежде чем назначить ее на пост ведущей «Спаси свою любовь». Как это было, к примеру, с Юлией Ефременковой.

Майя Донцова готовится стать новой ведущей телепроекта «Спаси свою любовь»

Впрочем, большинство телезрителей телестройки выбор продюсеров очень удивил. Фанаты проекта убеждены, что в Периметре есть куда лучше кандидатуры и даже поспешили дать администрации несколько советов.

«Романа Капаклы можно сделать ведущим ССЛ, а вообще лучше Марину Африкантову. Она больше всех находится на проекте!» - отметили зрители реалити-шоу.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:27

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