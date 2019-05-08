Майя Донцова готовится стать новой ведущей телепроекта «Спаси свою любовь»
Возлюбленная Алексея Купина Майя Донцова готовится стать новой телеведущей реалити-шоу «Спаси свою любовь». Именно к таким выводам пришли многочисленные телезрители, хорошо изучив несколько последних выпусков проекта.
Не секрет, что шоу «Спаси свою любовь», куда несколько недель назад перебрались «старожилы» реалити «Дом-2», продолжает набирать обороты. В связи с большим количеством проектов в последнее время ведущие телестройки начали заявлять, что им не хватает времени. К примеру, Андрей Черкасов и вовсе объявил конкурс на заместителя самого себя, а Майя Донцова уже несколько раз проводила «стройку» в Периметре.
Отметим, что Майя не так давно призналась, что на самом деле хочет связать свою жизнь с телевидением и именно поэтому она записалась на уроки вокала и курсы диктора. По всей видимости, обучение пошло Донцовой на пользу, ведь она стала первой героиней шоу «Спаси свою любовь», которую назначили на должность прораба.
По мнению некоторых поклонников, руководство реалити-шоу на самом деле испытывает Майю, прежде чем назначить ее на пост ведущей «Спаси свою любовь». Как это было, к примеру, с Юлией Ефременковой.
Впрочем, большинство телезрителей телестройки выбор продюсеров очень удивил. Фанаты проекта убеждены, что в Периметре есть куда лучше кандидатуры и даже поспешили дать администрации несколько советов.
Не секрет, что шоу «Спаси свою любовь», куда несколько недель назад перебрались «старожилы» реалити «Дом-2», продолжает набирать обороты. В связи с большим количеством проектов в последнее время ведущие телестройки начали заявлять, что им не хватает времени. К примеру, Андрей Черкасов и вовсе объявил конкурс на заместителя самого себя, а Майя Донцова уже несколько раз проводила «стройку» в Периметре.
Отметим, что Майя не так давно призналась, что на самом деле хочет связать свою жизнь с телевидением и именно поэтому она записалась на уроки вокала и курсы диктора. По всей видимости, обучение пошло Донцовой на пользу, ведь она стала первой героиней шоу «Спаси свою любовь», которую назначили на должность прораба.
По мнению некоторых поклонников, руководство реалити-шоу на самом деле испытывает Майю, прежде чем назначить ее на пост ведущей «Спаси свою любовь». Как это было, к примеру, с Юлией Ефременковой.
Впрочем, большинство телезрителей телестройки выбор продюсеров очень удивил. Фанаты проекта убеждены, что в Периметре есть куда лучше кандидатуры и даже поспешили дать администрации несколько советов.
«Романа Капаклы можно сделать ведущим ССЛ, а вообще лучше Марину Африкантову. Она больше всех находится на проекте!» - отметили зрители реалити-шоу.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:27