АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Компания Siemens планирует открытие собственного энергоблока
EUR 73.08 USD 65.22
Курс валют на 08.05.2019

Новый внедорожник Lexus GX засветился на шпионских снимках

Анонс новой версии внедорожника Lexus GX должен состояться совсем скоро, об этом говорят шпионские снимки, часто появляющиеся в Сети. Новинка получит обновленный дизайн передней части, тогда как задняя останется практически без изменений.
Новый внедорожник Lexus GX засветился на шпионских снимках

Новые шпионские снимки позволяют хорошо разглядеть внедорожник Lexus GX со всех сторон, а на некоторых фото был запечатлен и салон автомобиля. Передняя часть новинки закрыта плотным камуфляжем, поэтому даже головную оптику рассмотреть достаточно сложно. Новая версия внедорожника имеет более агрессивную фальшрадиаторную решетку, напоминающую LS и LC5 500. Изменения в салоне тоже незначительные: в этот раз использован трехспицевый руль, а также большие по размеру экраны приборной панели и мультимедийного центра.

Информации относительно технических характеристик внедорожника Lexus GX крайне мало, но эксперты предполагают, что моторная гамма тоже останется прежней. Модель должна получить 4,6-литровый бензиновый мотор, способный генерировать 301 лошадиную силу. Данный двигатель будет работать вместе с 6-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач.

Решение японского автопроизводителя Lexus выпускать новый внедорожник GX с таким малым количеством изменений вызывает сомнения, отмечают эксперты. Данная модель уже очень давно не обновлялась, а если новинка будет лишь слегка дополненной версией предыдущей – это негативно скажется на продажах.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто / Выбор редакции
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:03

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Опрос показал неудовлетворенность
Алла Пугачева помогает дочери Бориса
Electronic Arts планирует выпустить
Стивен Кинг поделился собственным
Запуск спутников «Глонасс» осуществят с
Сергей Степанченко рассказал о своих
Кирилл Кяро редко видится с дочерью
Хакеры взломали Binance и присвоили
Экс-участница проекта "Дом-2"
Новый внедорожник Lexus GX засветился
Шоумен Александр Белов сообщил о
Опубликовано первое фото неизвестной
Вздулась вена на лбу: Ольга Бузова не
Специалисты рассказали о самых
Участник "Дома-2" Илья Яббаров избил
Принц Уильям и Кейт Миддлтон поздравили
Ученые установили, что «жаворонки»
Майя Донцова готовится стать новой
«Лаборатория Касперского» за десять
СМИ представили актеров, кардинально
Настя Ивлеева «примерила» прическу
Специалисты назвали несколько признаков
Бред Питт ответил на вопрос о
Смартфон Oppo Reno 10X Zoom получил
Наташа Королева заметно постройнела для
В Турции женщина судится с врачами,
Ученые: Сок из апельсина полезнее
Илья Яббаров впервые за два месяца
Наталья Сенчукова раскрыла секрет
Компания Siemens планирует открытие
Просмотреть все новости