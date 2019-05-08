Новый внедорожник Lexus GX засветился на шпионских снимках
Анонс новой версии внедорожника Lexus GX должен состояться совсем скоро, об этом говорят шпионские снимки, часто появляющиеся в Сети. Новинка получит обновленный дизайн передней части, тогда как задняя останется практически без изменений.
Новые шпионские снимки позволяют хорошо разглядеть внедорожник Lexus GX со всех сторон, а на некоторых фото был запечатлен и салон автомобиля. Передняя часть новинки закрыта плотным камуфляжем, поэтому даже головную оптику рассмотреть достаточно сложно. Новая версия внедорожника имеет более агрессивную фальшрадиаторную решетку, напоминающую LS и LC5 500. Изменения в салоне тоже незначительные: в этот раз использован трехспицевый руль, а также большие по размеру экраны приборной панели и мультимедийного центра.
Информации относительно технических характеристик внедорожника Lexus GX крайне мало, но эксперты предполагают, что моторная гамма тоже останется прежней. Модель должна получить 4,6-литровый бензиновый мотор, способный генерировать 301 лошадиную силу. Данный двигатель будет работать вместе с 6-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач.
Решение японского автопроизводителя Lexus выпускать новый внедорожник GX с таким малым количеством изменений вызывает сомнения, отмечают эксперты. Данная модель уже очень давно не обновлялась, а если новинка будет лишь слегка дополненной версией предыдущей – это негативно скажется на продажах.
Новые шпионские снимки позволяют хорошо разглядеть внедорожник Lexus GX со всех сторон, а на некоторых фото был запечатлен и салон автомобиля. Передняя часть новинки закрыта плотным камуфляжем, поэтому даже головную оптику рассмотреть достаточно сложно. Новая версия внедорожника имеет более агрессивную фальшрадиаторную решетку, напоминающую LS и LC5 500. Изменения в салоне тоже незначительные: в этот раз использован трехспицевый руль, а также большие по размеру экраны приборной панели и мультимедийного центра.
Информации относительно технических характеристик внедорожника Lexus GX крайне мало, но эксперты предполагают, что моторная гамма тоже останется прежней. Модель должна получить 4,6-литровый бензиновый мотор, способный генерировать 301 лошадиную силу. Данный двигатель будет работать вместе с 6-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач.
Решение японского автопроизводителя Lexus выпускать новый внедорожник GX с таким малым количеством изменений вызывает сомнения, отмечают эксперты. Данная модель уже очень давно не обновлялась, а если новинка будет лишь слегка дополненной версией предыдущей – это негативно скажется на продажах.
Авто / Выбор редакции
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:03