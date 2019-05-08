Кирилл Кяро редко видится с дочерью из-за работы





Кирилл Кяро на данный момент снялся более чем в 100 проектах, и, несомненно, он является яркой звездой отечественного кинематографа. Недавно у него родилась дочь. Однако семья находится в Таллине, когда сам актер катается по всей стане, участвуя в съёмках различных проектах. Артист жалуется на плотный график и отсутствие возможности чаще быть дома. Однако при каждой возможности Кяро отправляется домой, чтобы провести время с семьей. Он говорит, что дочь очень быстро растерт и уже начала узнавать отца в экране мобильного телефона.Об этом он поделился со своими фанатами на программе «Однажды», эфир которой запланирован на 11 мая. Кирилл Кяро известен по таким кинолентам, как «Нюхач», «Психологины», «Научи меня жить» и прочие проекты. Одним их последних кинолент с его участием является сериал «Лучше, чем люди».