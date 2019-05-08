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Кирилл Кяро редко видится с дочерью из-за работы

Известный актер Кирилл Кяро редко видится с дочерью из-за плотного рабочего графика. Однако каждые выходные он старается летать домой в Таллин.
Кирилл Кяро редко видится с дочерью из-за работы

Кирилл Кяро на данный момент снялся более чем в 100 проектах, и, несомненно, он является яркой звездой отечественного кинематографа. Недавно у него родилась дочь. Однако семья находится в Таллине, когда сам актер катается по всей стане, участвуя в съёмках различных проектах. Артист жалуется на плотный график и отсутствие возможности чаще быть дома. Однако при каждой возможности Кяро отправляется домой, чтобы провести время с семьей. Он говорит, что дочь очень быстро растерт и уже начала узнавать отца в экране мобильного телефона.

Об этом он поделился со своими фанатами на программе «Однажды», эфир которой запланирован на 11 мая. Кирилл Кяро известен по таким кинолентам, как «Нюхач», «Психологины», «Научи меня жить» и прочие проекты. Одним их последних кинолент с его участием является сериал «Лучше, чем люди».



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 12:19

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