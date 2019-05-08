Настя Ивлеева «примерила» прическу Ольги Бузовой
Известный блогер Анастасия Ивлеева «примерила» прическу новоявленной российской исполнительницы Ольги Бузовой. По мнению фолловеров, возлюбленная хип-хоп певца Элджея на самом деле «хайпит» на имени телеведущей реалити-шоу «Дом-2».
На днях Анастасия повергла в шок многочисленных поклонников своим новым образом. А все потому, что Ивлеева из дерзкой короткостриженной блондинки «превратилась» в изящную даму с темными длинными кудрями. Любопытно, что буквально все подписчики блогерши пришли к единому мнению – девушка копирует Бузову.
Стоит отметить, что ранее пользователи Сети не единожды поднимали тему того, что Ольга и Анастасия чем-то похожи внешне. Впрочем, только сейчас, когда Ивлеева «примерила» прическу Бузовой, стало понятно, что знаменитости на самом деле настолько схожи, что их можно перепутать.
В социальных сетях предполагают, что Анастасия неспроста выбрала образ Ольги для своего нового выпуска шоу под названием «Agent Show». По мнению некоторых читателей, Ивлеева в свежей серии своего проекта будет пародировать Бузову, ведь именно с такими кудрями и в похожем белом платье поющая телеведущая появлялась на реалити-шоу «Замуж за Бузову».
Не исключено, что Анастасия пригласила на шоу сыровара из Суздаля Дениса Лебедева, который не только стал финалистом проекта, но и завоевал сердце Ольги, как она сама утверждает.
Отметим, что Ивлеева не первая «пиарится» за счет Бузовой. Не так давно Ольга была героиней шоу своей коллеги Ксении Собчак, выпуск с которой набрал больше 5 миллионов просмотров.
На днях Анастасия повергла в шок многочисленных поклонников своим новым образом. А все потому, что Ивлеева из дерзкой короткостриженной блондинки «превратилась» в изящную даму с темными длинными кудрями. Любопытно, что буквально все подписчики блогерши пришли к единому мнению – девушка копирует Бузову.
Стоит отметить, что ранее пользователи Сети не единожды поднимали тему того, что Ольга и Анастасия чем-то похожи внешне. Впрочем, только сейчас, когда Ивлеева «примерила» прическу Бузовой, стало понятно, что знаменитости на самом деле настолько схожи, что их можно перепутать.
В социальных сетях предполагают, что Анастасия неспроста выбрала образ Ольги для своего нового выпуска шоу под названием «Agent Show». По мнению некоторых читателей, Ивлеева в свежей серии своего проекта будет пародировать Бузову, ведь именно с такими кудрями и в похожем белом платье поющая телеведущая появлялась на реалити-шоу «Замуж за Бузову».
Не исключено, что Анастасия пригласила на шоу сыровара из Суздаля Дениса Лебедева, который не только стал финалистом проекта, но и завоевал сердце Ольги, как она сама утверждает.
Отметим, что Ивлеева не первая «пиарится» за счет Бузовой. Не так давно Ольга была героиней шоу своей коллеги Ксении Собчак, выпуск с которой набрал больше 5 миллионов просмотров.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:19