АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Компания Siemens планирует открытие собственного энергоблока
EUR 73.08 USD 65.22
Курс валют на 08.05.2019

Настя Ивлеева «примерила» прическу Ольги Бузовой

Известный блогер Анастасия Ивлеева «примерила» прическу новоявленной российской исполнительницы Ольги Бузовой. По мнению фолловеров, возлюбленная хип-хоп певца Элджея на самом деле «хайпит» на имени телеведущей реалити-шоу «Дом-2».

Настя Ивлеева «примерила» прическу Ольги Бузовой

На днях Анастасия повергла в шок многочисленных поклонников своим новым образом. А все потому, что Ивлеева из дерзкой короткостриженной блондинки «превратилась» в изящную даму с темными длинными кудрями. Любопытно, что буквально все подписчики блогерши пришли к единому мнению – девушка копирует Бузову.

Стоит отметить, что ранее пользователи Сети не единожды поднимали тему того, что Ольга и Анастасия чем-то похожи внешне. Впрочем, только сейчас, когда Ивлеева «примерила» прическу Бузовой, стало понятно, что знаменитости на самом деле настолько схожи, что их можно перепутать.

В социальных сетях предполагают, что Анастасия неспроста выбрала образ Ольги для своего нового выпуска шоу под названием «Agent Show». По мнению некоторых читателей, Ивлеева в свежей серии своего проекта будет пародировать Бузову, ведь именно с такими кудрями и в похожем белом платье поющая телеведущая появлялась на реалити-шоу «Замуж за Бузову».

Настя Ивлеева «примерила» прическу Ольги Бузовой

Не исключено, что Анастасия пригласила на шоу сыровара из Суздаля Дениса Лебедева, который не только стал финалистом проекта, но и завоевал сердце Ольги, как она сама утверждает.

Отметим, что Ивлеева не первая «пиарится» за счет Бузовой. Не так давно Ольга была героиней шоу своей коллеги Ксении Собчак, выпуск с которой набрал больше 5 миллионов просмотров.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:19

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые установили, что «жаворонки»
Майя Донцова готовится стать новой
«Лаборатория Касперского» за десять
СМИ представили актеров, кардинально
Настя Ивлеева «примерила» прическу
Специалисты назвали несколько признаков
Бред Питт ответил на вопрос о
Смартфон Oppo Reno 10X Zoom получил
Наташа Королева заметно постройнела для
В Турции женщина судится с врачами,
Ученые: Сок из апельсина полезнее
Илья Яббаров впервые за два месяца
Наталья Сенчукова раскрыла секрет
Компания Siemens планирует открытие
В России стремительно дорожают
Ксения Бородина похвасталась новым
Борис Моисеев получил в подарок на
Специалисты рассказали о полезных
Светлана Лобода показала смешное видео
Ольга Бузова считает отношения Яны
Эксперты объяснили, за какими авто
Лариса Гузеева прибегла к помощи
Анна Седокова похвасталась фигурой без
ООН: «Западный образ жизни» приведет к
Татьяна Храмова скрывала беременность
Настасья Самбурская со скандалом ушла
Nokia планирует передать права на свои
Настя Кочервей: «Шабарин выкинет
Альбина Джанабаева удивила смелым фото
Ученые не нашли различий в развитии
Просмотреть все новости