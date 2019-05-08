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Хакеры взломали Binance и присвоили себе $41 млн

Группа хакеров взломала криповалютную биржу Binance и присвоила себе 7 тысяч биткоинов или 41 млн долларов. Эту информацию подтвердили официальные представители компании и отметили, что пострадавшие люди получат свои средства назад.
Хакеры взломали Binance и присвоили себе $41 млн

Сама кража состоялась 7 марта. Хакеры получили доступ к кодам двухфакторной аутентификации, к API и другим данным пользователей. Злоумышленники проявили выдержку и не стали сразу красть деньги, они подождали некоторое время и только потом вывели 7 тысяч биткинов на несколько независимых учетных записей. Эти транзакции были составлены таким образом, что система безопасности Binance не посчитала их подозрительными и дала разрешение. По текущему курсу объем кражи составляет около 41 млн долларов.

Представитель Binance уже заявил, что в течение недели все операции по вводу и выводу средств с криптовалютной биржи будет приостановлены, хотя сами торги продолжатся в обычном формате. Некоторые владельцы украденных биткоинов предложили откатить систему, но компания приняла другое решение. Все пострадавшие получат свои биткоины назад, в этом поможет резервный фонд SAFU. Специалисты продолжают выяснять, сохранили ли хакеры доступ к отдельным аккаунтам или данным пользователей.

На данный момент курс биткоина стабилизировался на уровне 5900 долларов, хотя в первые часы после ограбления он упал на 150.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:15

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