Хакеры взломали Binance и присвоили себе $41 млн





Сама кража состоялась 7 марта. Хакеры получили доступ к кодам двухфакторной аутентификации, к API и другим данным пользователей. Злоумышленники проявили выдержку и не стали сразу красть деньги, они подождали некоторое время и только потом вывели 7 тысяч биткинов на несколько независимых учетных записей. Эти транзакции были составлены таким образом, что система безопасности Binance не посчитала их подозрительными и дала разрешение. По текущему курсу объем кражи составляет около 41 млн долларов.Представитель Binance уже заявил, что в течение недели все операции по вводу и выводу средств с криптовалютной биржи будет приостановлены, хотя сами торги продолжатся в обычном формате. Некоторые владельцы украденных биткоинов предложили откатить систему, но компания приняла другое решение. Все пострадавшие получат свои биткоины назад, в этом поможет резервный фонд SAFU. Специалисты продолжают выяснять, сохранили ли хакеры доступ к отдельным аккаунтам или данным пользователей.На данный момент курс биткоина стабилизировался на уровне 5900 долларов, хотя в первые часы после ограбления он упал на 150.