СМИ представили актеров, кардинально изменивших внешность для роли злодеев
Кинолюбители составили рейтинг актеров, которые кардинально изменили внешность для исполнения роли кинозлодеев. В некоторых случаях из-за макияжа невозможно узнать лицо, которое скрывается за образом.
Один из самых популярных злодеев последнего времени - клоун Пенивайз из фильма «Оно». Билл Скарсгард исполнил роль этого персонажа, однако на экране узнать актера практически невозможно, поскольку потрясающий грим кардинально изменил его внешность. Также актерское мастерство Скарсгарда только усилило непревзойдённый образ злодея. Известно, что актер вернется к своей роли в сиквеле, который выйдет в этом году.
София Бутелла сыграла роль мумии в одноименном фильме с Томом Крузом в главной роли. Для приобретения образа царицы древнего Египта, ей наложили невероятный грим, под которым было сложно узнать актрису. Это не первое перевоплощение Бутелли. Ранее она сыграла в фильме «Стартрек: Бесконечность», в котором работа гримеров сделала актрису полностью неузнаваемой.
Еще один случай просто невероятного грима, за которым невозможно узнать истинное лицо актера, является роль главного злодея в хороре «Воставший из ада». В 2018 году главную роль в этом фильме сыграл Пол Тейлор, однако из-за стараний гримера узнать актёра в киноленте практически невозможно.
Следующему актеру приходилось находиться в гримёрке от 3 до 5 часов перед съёмочным процессом. Джонатан Брек сыграл главного злодея в фильме «Джиперс Криперс 3» 2017 года. Невероятный грим создал монстра, способного испугать даже самых смелых людей. Однако в жизни актер выглядит очень миролюбиво.
Еще одним примером невероятных перевоплощений является исполнительница главной роли в нашумевшем хорор-фильме «Проклятие монахини». Бонни Ааронс предстала в действительно пугающем образе, за которым невозможно узнать истинное лицо актрисы. Такой эффект был получен благодаря гриму и компьютерной графике, однако это только помогло добиться максимально страшного результата.
Существует еще ряд фильмов, в которых применение грима и графики делает людей неузнаваемыми и поражает воображение кинолюбителей. Часто за красивой картинкой стоят часы работы гримеров и дизайнеров, а также невероятный труд актеров. Популярность таких лент не падает со временем, поскольку людям всегда хочется попробовать новых ощущений.
Один из самых популярных злодеев последнего времени - клоун Пенивайз из фильма «Оно». Билл Скарсгард исполнил роль этого персонажа, однако на экране узнать актера практически невозможно, поскольку потрясающий грим кардинально изменил его внешность. Также актерское мастерство Скарсгарда только усилило непревзойдённый образ злодея. Известно, что актер вернется к своей роли в сиквеле, который выйдет в этом году.
София Бутелла сыграла роль мумии в одноименном фильме с Томом Крузом в главной роли. Для приобретения образа царицы древнего Египта, ей наложили невероятный грим, под которым было сложно узнать актрису. Это не первое перевоплощение Бутелли. Ранее она сыграла в фильме «Стартрек: Бесконечность», в котором работа гримеров сделала актрису полностью неузнаваемой.
Еще один случай просто невероятного грима, за которым невозможно узнать истинное лицо актера, является роль главного злодея в хороре «Воставший из ада». В 2018 году главную роль в этом фильме сыграл Пол Тейлор, однако из-за стараний гримера узнать актёра в киноленте практически невозможно.
Следующему актеру приходилось находиться в гримёрке от 3 до 5 часов перед съёмочным процессом. Джонатан Брек сыграл главного злодея в фильме «Джиперс Криперс 3» 2017 года. Невероятный грим создал монстра, способного испугать даже самых смелых людей. Однако в жизни актер выглядит очень миролюбиво.
Еще одним примером невероятных перевоплощений является исполнительница главной роли в нашумевшем хорор-фильме «Проклятие монахини». Бонни Ааронс предстала в действительно пугающем образе, за которым невозможно узнать истинное лицо актрисы. Такой эффект был получен благодаря гриму и компьютерной графике, однако это только помогло добиться максимально страшного результата.
Существует еще ряд фильмов, в которых применение грима и графики делает людей неузнаваемыми и поражает воображение кинолюбителей. Часто за красивой картинкой стоят часы работы гримеров и дизайнеров, а также невероятный труд актеров. Популярность таких лент не падает со временем, поскольку людям всегда хочется попробовать новых ощущений.
ШоуБиз
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 11:21