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Опубликовано первое фото неизвестной самоходки на базе «Витязь»

В Сети опубликовано первое фото неизвестной самоходной артиллерийской установки на базе двухзвенного гусеничного транспортера «Витязь». Это может быть «Магнолия», представленная в 2017 году и разработанная для применения в Арктике.
Опубликовано первое фото неизвестной самоходки на базе «Витязь»

Опубликованные в Сети фотографии запечатлели неизвестную самоходную артиллерийскую установку, расположенную на военном транспортере. Боевая машина покрыта брезентом, поэтому невозможно разглядеть ее внешний вид. Возможно, это «Магнолия», представленная еще в 2017 году. Ее создавали на базе двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-10МП «Витязь», а сверху должны были установить 120-милиметровое орудие 2СЗ31 «Вена». Другие характеристики этой самоходки не известны.

Самоходную артиллерийскую установку «Магнолия» создавали специально для использования в Арктике. Новая боевая машина, как и зенитные ракетные комплексы «Тор-М2ДТ» и «Панцирь-СА», должна обеспечивать господство армии России в данном регионе. Два данных ЗРК смонтированы на базе снегоболотохода ДТ-30ПМ. Они обе были показаны на недавних парадах в Москве. Кроме строительства нового вооружения, Минобороны РФ активно проводит перевооружение и модернизацию уже имеющейся боевой техники. Военные эксперты отмечают: в ближайшие годы Арктика станет одной из главных точек мировых противоречий, так как многие страны высказывают на нее свои права.



 
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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:51

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