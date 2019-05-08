Бред Питт ответил на вопрос о возобновлении отношений с Дженнифер Энистон





Слухи о том, что пара воссоединилась поползли после того, как Бред Питт был приглашен на вечеринку по случаю юбилея Дженнифер Энистон. Правда, после эта информация была опровергнута. Источники из окружения звезд сообщили, что пара поддерживает лишь дружеские отношения после расставания в 2005-м, они общаются и поддерживают друг друга. Брак супругов длился пять лет.Недавно фотограф встретил Бреда Питта во время прогулки. Актер направлялся к своей машине. Папарацци задал вопрос про их отношения с Энистон, на что артист ответил: «О, Боже мой!», рассмеялся и поспешил сесть в машину.Автор ролика отметил, что Питт пребывал в хорошем расположении духа и отлично выглядел. Его не задел вопрос журналиста.Также звезде приписывали роман с Шарлиз Терон, но и эти слухи не подтвердились. Поклонники не верят, что сердце покорителя множества женских сердец может быть свободно столь долгий срок.